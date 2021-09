Luis Novaresio contó cómo es su relación con Viviana Canosa: “La gente cree que hablo con ella, pero no nos vemos”

En los últimos días, la ausencia de Viviana Canosa en su programa de A24 alimentó varios rumores respecto a su estado de salud. A las sospechas de que había contraído Covid-19 (su hija Martina asiste al colegio ORT, donde hace unos días se detectaron varios contagios) se sumó el robo que sufrió por parte de un motochorro que le pasó por encima de sus pies cuando la conductora iba rumbo al canal para cubrir las PASO. Su compañero de canal, Luis Novaresio, habló al respecto este mediodía en Los ángeles de la mañana y, tras contar que la periodista está atravesando un cuadro de laringitis, confesó qué tipo de relación los une.

“Ayer le hice un reclamo de hijo único, le mandé dos mensajes que nunca me contestó. Creo que tiene laringitis, pero desconozco lo que pasó. Seguro somatizó, el cuerpo te pasa factura y te pega por lo que vos hacés ”, contó el conductor de Debo decir, quien confirmó que luego del robo que sufrió Canosa volvió a trabajar, pero a los días volvió a tomarse licencia ya que estaba muy congestionada.

Su resfrío y los casos de covid positivo que aparecieron en el canal en las últimas horas encendieron las alarmas sobre un posible contagio, algo que la conductora se encargó de desmentir con pruebas en sus redes sociales. “¡Estoy en reposo! ¡Voy a mostrar mis estudios y recetas médicas! Muchísimas gracias”, escribió en Twitter donde luego pidió que “no inventen” y añadió el resultado del análisis de laboratorio que demostraba que no está infectada con el virus.

Siguiendo lo solicitado por el canal y para evitar “raros entendidos” aquí el certificado de mi Doctor y el resultado oficial del PCR negativo. De todos modos me tomaré el tiempo necesario para recuperarme. Gracias, los quiero!! pic.twitter.com/7Ld7os5Nhn — Viviana Canosa (@vivicanosaok) September 19, 2021

Mientras Novaresio aclaraba que lo que su compañera mostró en las redes fue un estudio de anticuerpos (no un PCR), el periodista dudó sobre si Canosa se había vacunado contra el coronavirus, ya que el resultado demostraba que no tenía anticuerpos. Su comentario dio cuenta de que su relación no es tan cercana como la gente cree. “ En el año la vi dos veces. No compartimos estudio, ella está en el uno y yo en el cuatro, y no nos vemos. La gente cree que hablo con ella, pero es solo en el pase, porque no nos vemos ”, advirtió.

“¿Están bien con Canosa o tienen rispideces?”, preguntó De Brito, notando cierta tensión. “Tuvimos momentos heavy, pero esto es laburo y, como siempre digo, el laburo no es un club de amigos. Si después surgen los amigos buenísimo, pero pensamos distinto en un montón de cosas, en el tema covid, en el tema aborto, en el tema del lenguaje inclusivo ”, enumeró Novaresio.