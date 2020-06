Viviana Canosa, durante la apertura de la emisión "Nada personal" (elnueve) del miercoles 24 de junio de 2020 Crédito: YouTube elnueve

A raíz del aumento de casos de coronavirus confirmados en las últimas semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se espera que el presidente Alberto Fernández anuncie el recrudecimiento de las medidas de confinamiento. Horas antes del anuncio , que llevará la cuarentena a una nueva fase, Viviana Canosa expresó su malestar contra los políticos tal como lo hiciera durante la entrevista con el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni .

"Si a los políticos les pasara lo que le pasa a la mayoría de la gente, si las diez lucas [por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de diez mil pesos], sin un sueldo. se les hubieran ocurrido 25 cosas, no habrían permitido el encierro", opinó la conductora de Nada Personal (elnueve) durante la entrevista con el diputado nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio).

Minutos después que en la Argentina se confirmaran unos nuevos 2635 casos de coronavirus , Canosa volvió a arremeter contra los dirigentes políticos, que no padecen los efectos económicos colaterales de la pandemia. "Como [la plata] la tienen en el bolsillo o la tienen en el banco y a fin de mes morfan todos y no tienen que salir sino quieren. así están. No se bajaron ni cincuenta centavos el sueldo, ni por un gesto", reclamó.

"Como tienen la heladera llena, como no tienen que viajar en tren ni en transporte público, como cobran un sueldo, no les importa, sino se les hubieran ocurrido mil ideas", continuó la conductora en su descargo. A colación de lo expuesto por Canosa, Juez agregó que los dirigentes, en especial el Presidente, debería pregonar con el ejemplo. "No podés tener doble moral, tenés que conducir [el país] con ética. No podés pedirle a la gente lo que vos no hacés", agregó el diputado cordobés.

Hacia el final de la entrevista Luis Juez dio el ejemplo del albañil que trabajaba en su casa hasta antes de la pandemia, que vive de la actividad que realiza y que, cuidados mediante, necesita volver a trabajar.

Para reafirmar que no está de acuerdo con el endurecimiento del confinamiento en el AMBA, Canosa enumeró las actividades profesionales que realiza. "Hago radio, tele, limpio en mi casa y me la paso fregando los fines de semana. Y si no tuviera a mi viejo en mi casa, tendría que decirle a mi hija [Martina] que se vaya a vivir a la casa de su papá [Alejandro Borensztein] porque yo mantengo mi casa. Y me cuido más que nadie ", concluyó.