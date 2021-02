Viviana Canosa, sobre su relación con Alberto Fernández: “Me llamó para almorzar en Olivos, fui y me pidió perdón”

Viviana Canosa relató anoche detalles sobre cómo continuó su relación con el presidente Alberto Fernández, luego de un confuso episodio donde intercambiaron mensajes y donde, según la periodista, el mandatario la intimidó, tal como contó durante su programa en julio del año pasado.

“Hará un mes me llamó para verme y para almorzar en Olivos. Me pidió perdón. Y yo también... Yo aproveché para seguir mi juego, porque me sentí absolutamente decepcionada. Lo mismo hubiera dicho de Macri. Y mirá que yo he dicho cosas de Macri. A mi nunca nadie me llamó así… Me asusté”, contó este viernes en el programa Intratables, por América.

Canosa dio detalles del trasfondo de esa conversación que mantuvo con el Presidente y aclaró cómo se originó el conflicto. “Ayudo a comedores de La Matanza hace años, pero no lo cuento. En plena cuarentena, la gente de La Matanza me dice que no le llega la comida, entonces, le mando un mensaje al Presidente. Lo aclaré en el almuerzo. Empecé a decirlo. Junté dos palos de amigos empresarios y les mandé dos palos de comida. Fue entonces cuando me llama esta mujer, que no voy a dar su nombre, y me dice: ‘Tengo un problema enorme: los punteros no me dejan entrar la comida, me la van a afanar’”.

Según Canosa, luego de anoticiarse de lo que sucedía en La Matanza, Fernández le respondió: “Hacé lo que tenés que hacer y no te metas en lo que no sabés”. Y Canosa, reflexionó: “En ese tono, Alberto Fernández, presidente. Yo, humilde periodista. Ahí me calenté”. Y luego, según relató, el mandatario le mandó otro mensaje y le dijo: “Te va a volver todo en contra”.

Doman le preguntó si lo había vivido como una amenaza. “No lo sentí… Fue fuerte. Pero ya está todo saldado. Aunque en ese momento empecé a temblar, tuve terror. No se lo conté al padre de mi hija [Alejandro Borensztein] ni a mi familia. Lo callé una semana. ¿Qué hago? Me censuro. Pero ya está, saldado y terminado. Eso no quiere decir que no aparezca el lunes y le haga las críticas que le hago al Gobierno”, dijo Canosa.

La periodista fue invitada a hablar de su nuevo programa, que arranca el lunes a las 18, en A24, y sobre esto contó que preguntó a la dirección del canal si había “listas negras”. “Yo no opero”, sostuvo.

El conductor Fabián Doman, quien llevó adelante la entrevista, le consultó sobre un supuesto romance con Alberto Fernández. “Vos pensás que para mi era fácil entrar al canal después de que digan: ‘Ella sale con el presidente’. Porque yo no soy eso. Me hice sola”, recordó Canosa.

En otro momento de la entrevista, Doman le retrucó: “No te voy a preguntar si saliste con el Presidente, te voy a preguntar si el Presidente estaba enganchado con vos”. El periodista le recordó a la conducta que consiguió en nueve oportunidades que el Presidente le diera entrevistas.

“Tengo tan buenos invitados en mis programas porque los llamo yo. Y después me fumo que me inventen romances. Los persigo, los enloquezco, los llamo después. Soy productora de alma”, dijo Canosa, quien negó de manera contundente cualquier tipo de romance con el primer mandatario.

En esta línea, la periodista sostuvo que, debido a su insistencia, le han inventado varios romances a lo largo de su carrera. Y agregó: “Me enteré por la tele que tuve un romance fulminante con Berni. Y ese me lo tomé con más humor. El anterior no me lo tomé con humor... No soy de tener romances con cualquiera, yo me tengo que enamorar”. Y, justificó: “Es que cuando quiero algo no paro hasta conseguirlo”.

