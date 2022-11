Los 8 escalones: contó que está en pareja con un hombre de 80 años y respondió tajante una pregunta de Carmen Barbieri

escuchar

Las vidas personales de quienes participan en Los 8 escalones de los dos millones, el programa que conduce Guido Kaczka por la pantalla de eltrece, suelen ganar gran protagonismo. Al ser tantos los que se inscriben semana tras semana, tanto el jurado como el público conocen todo tipo de historias y suelen empatizar con varias de ellas. Algo clave es no solo responder correctamente, sino también abrirse y exponerse delante de las cámaras.

Esta semana, Nora de Merlo, fue una de las ocho personas que se paró frente a Carmen Barbieri, Walter Nelson, Luli Fernández, Santiago do Rego y Luis Otero, el invitado especial. Como ocurre en todas las ediciones, Guido la presentó y le preguntó algunos datos personales. Ella contó a qué se dedica: “Trabajé siempre en la costura profesional, en fábricas, en talleres grandes, en casa, con el taller, mientras los chicos eran chicos”. A su vez explicó que, por motivos de salud, trabaja desde su casa.

La participante contó que estaba en pareja con una persona 35 años mayor que ella (Foto: Captura de video)

Luego de que la mujer de 45 años comentara a qué se dedicaba, el intercambio comenzó a tomar un tinte más personal. El conductor le preguntó si estaba en pareja y ella no dudó en responder con una pícara sonrisa en el rostro: “Sí, con Alfredo, de 80 años”.

Al escucharla, Guido tuvo curiosidad y quiso saber más detalles de la relación. La participante reveló que se conocen desde hace tres años, antes de la pandemia: “Yo alquilé siempre y caí en un alquiler cerca de él. Somos vecinos”. Acerca de cómo se iniciaron como pareja, dijo: “Me vio sola con mis hijos, laburadora, trabajadora y lo que quería era una mujer joven”.

Nora contó su historia de amor con Alfredo en Los 8 escalones de los dos millones

En ese momento, Carmen Barbieri se unió a la conversación y le hizo una pregunta sin vueltas: “Perdón, y la diferencia de edad. ¿Te molesta? ¿Te han criticado o tu familia te ha dicho algo por eso?”. Nora no dudó con su respuesta. “Para nada. Al contrario. Nos llevamos 35 años y no se nota. Está mejor que yo”, indicó y en la misma línea agregó: “Yo sufrí tanto y padecí cuando salí de un problema muy grande con una persona joven. No tiene nada que ver la edad”.

Por último, aseguró que con Alfredo se llevan “de maravilla”: “Es un amor, como persona en todo y los hijos también, no tengo problema”.

Ganó el millón en Los 8 escalones y emocionó al contar para qué usará el dinero

El miércoles por la tarde, Natalia, de 37 años, estuvo en Los 8 escalones del millón y al igual que al resto de los participantes, Guido Kaczka la presentó para que la conociera tanto los que estaban en el estudio como quienes lo veían desde casa. Contó que vivía en Morón con su esposo y sus hijos y que tenía un emprendimiento de pastelería creativa. Después le preguntó a qué destinaría el dinero en caso de conseguirlo y ella emocionó a todos con su respuesta.

Natalia, la ganadora de Los 8 escalones del millón

“Tenemos que construir una casa. En época de pandemia nosotros perdimos la nuestra, y el millón sería para construirla de cero”, explicó la participante. Pero el objetivo no quedó en el camino, sino que logró cumplirlo. Porque a pesar de que tuvo un comienzo accidentado, dio el batacazo y se consagró como la flamante ganadora del anhelado premio.

