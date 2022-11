Kim Kardashian analiza romper su vínculo con Balenciaga tras la repudiable campaña: “Son imágenes perturbadoras”

escuchar

La influencer estadounidense Kim Kardashian está “revaluando” su relación con la marca de lujo Balenciaga, que quedó en el centro de la polémica por una campaña publicitaria en la que aparecen niños junto a accesorios de connotación sexual.

La casa francesa, propiedad del grupo de lujo Kering, se disculpó la semana pasada en su cuenta de Instagram y retiró varias fotos de la campaña de la colección primavera verano 2023, entre ellas una en la que aparecía un nene que sostenía un bolso con forma de oso blanco envuelto en cinturones negros, como si se tratara de una práctica sadomasoquista. Este lanzamiento recibió el repudio del público al notar que todos los integrantes de cada imagen tenían en sus manos y alrededor objetos relacionados con esa práctica. Escena que horrorizó a Kardashian.

Algunos usuarios también señalaron en los comentarios que en otra foto, un bolso surgido de la colaboración Balenciaga-Adidas reposa sobre documentos en los que están impresos extractos de una decisión del Tribunal Supremo estadounidense sobre pornografía infantil. Ante la serie de cuestionamientos, la escena que contenía cadenas, arneses y elementos, se cree, hacían alusión al bondage.

La campaña de Balenciaga recibió cientos de muestras de repudio Balenciaga

Aquellos cuestionamientos no quedaron solo allí, sino que los usuarios apuntaron a que la campaña permanecía a un trabajo encubierto del movimiento QAnon. Según informó la BBC se trataría de una teoría de conspiración liderada por la extrema derecha estadounidense y que promueve la supremacía blanca. “La marca Balenciaga acaba de hacer una sesión de fotos para sus nuevos productos que incluyó un documento judicial muy deliberadamente mal escondido sobre ‘pornografía infantil virtual’”, fue la disculpa que esbozó la casa francesa mediante la plataforma oficial mencionada anteriormente.

A través de una seguidilla de historias temporales, la marca prosiguió con su defensa. “Nuestros bolsos de oso de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. La hemos eliminado inmediatamente de todas las plataformas. Estamos tomando acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir elementos no aprobados para nuestra campaña Primavera-Verano 23. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños”, concluyó la marca con sede en París.

Tuit de Kim Kardashian en repudio a Balenciaga (Fuente: Twitter/@KimKardashian)

A pesar de las palabras de la casa de moda, Kardashian escribió el domingo por la noche en su cuenta de Twitter: “He permanecido en silencio estos últimos días, no porque no me haya asqueado e indignado con las recientes campañas de Balenciaga, sino porque quería hablar con su equipo para comprender por mí misma cómo ha podido ocurrir”. La influencer, que es madre de cuatro hijos, cuenta entre sus marcas patrocinadoras con la casa francesa.

Kardashian dijo estar “conmocionada por estas imágenes perturbadoras” y dijo “agradecer la quita de las campañas y (las) disculpas de Balenciaga”. “En cuanto a mi futuro con la empresa, estoy revaluando mi relación con la marca, en base a su voluntad de aceptar la responsabilidad de algo que nunca hubiera debido ocurrir (y las acciones que espero de ellos para proteger a los menores)”, agregó la influencer con el objetivo de brindar una respuesta clara ante sus más de 70 millones de seguidores, quienes reclamaron su desvinculación plena.

