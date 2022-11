La maldición de los Power Rangers: la dura lucha de Jason David Frank contra la depresión y un mensaje que podría haber cambiado su historia

escuchar

La muerte de Jason David Frank impactó la semana pasada tanto en la industria del entretenimiento como en los fanáticos de los Power Rangers. El actor estadounidense, quien saltó a la fama al interpretar a Tommy Oliver, el Ranger Verde de los famosos superhéroes, murió a los 49 años. Según reveló hoy su amigo Mike Bronzoulis, Frank luchó contra la depresión y otros problemas de salud mental antes de su muerte.

Según expresó Bronzoulis al sitio TMZ, el actor que participó en la serie para niños en la temporada original de los años 90, incluso le dejó un mensaje de voz la semana anterior a su muerte diciendo que “necesitaba hablar” y que estaba “pasando por mucho”. Según publicó el portal PageSix, desafortunadamente el luchador de la MMA no escuchó el mensaje hasta después de que su amigo muriera.

Bronzoulis también explicó al medio que Frank estaba lidiando con la pérdida de varios amigos y familiares a lo largo de los últimos años, incluidos muchos que se suicidaron. “A pesar de tener toneladas de amigos y recibir el amor de miles de fanáticos, a menudo se sentía muy solo”, alegó Bronzoulis.

Una de las muertes que más impactó en el actor fue la de su madre, quien falleció consecuencia de un cáncer hace unos años. “Mi mamá estaba tan llena de vida”, escribió Frank en una publicación de Instagram en enero de 2018. “Extraño a mi mamá todos los días. Toma el teléfono o envíale un mensaje de texto a tu mamá ahora, dile que la amas. Haz eso por mí, porque desearía poder llamar a la mía”.

La información sobre la posible causa de muerte de Frank la dio TMZ, portal que también publicó que se habría tratado de un suicidio. El actor se quitó la vida el pasado 20 de noviembre luego de haber discutido la noche anterior con su esposa, Tammie Frank, en un hotel en Texas.

Según los informes, la noche anterior a la muerte de Frank la pareja atravesó una fuerte discusión y luego se reconcilió. Sin embargo, volvieron a discutir, por lo que él decidió encerrarse en su propia habitación de hotel, en un cuarto separado del de su esposa.

Alrededor de las 5 de la mañana del 20 de noviembre, siempre según los informes, Tammie llamó a la policía para ver cómo estaba Frank porque él no respondía a sus mensajes. En ese momento notaron que el artista estaba muerto.

Frank saltó a la fama por su papel de Tommy Oliver, el Green and White Ranger original, en Mighty Morphin Power Rangers. Tenía 49 años en el momento de su muerte.

Una noticia que causó conmoción

Originalmente reportada por el portal Geek Ireland, la noticia fue más adelante confirmada en redes sociales por Brian Butler-Au, representante artístico del actor.

“Muy triste de escuchar del fallecimiento de mi amigo y cliente Jason David Frank. Jason era un artista marcial mejor conocido por interpretar a Tommy en Power Rangers. Era un verdadero artista marcial y tuve el placer de ser su mánager para las peleas donde compitió. Si alguien que conozcas está deprimido, por favor contáctalo”, indicó el representante.

De manera similar se pronunció Bronzouilis, quien fue su entrenador. “Descansa en paz, mi hermano de otra madre Jason David Frank. Aún estoy en shock. Me siento terriblemente, me llamó y me dejó un mensaje y demoré demasiado. Jason fue un buen amigo para mí y lo extrañaré. Amor y plegarias para su esposa, Tammie, y sus hijos. Rezo para que dios les ayude a pasar este momento difícil”.

En ese contexto también se pronunció el artista BossLogic, quien trabajó con el actor en un proyecto y confirmó la noticia por medio de contactos en común. “Esto me rompe el corazón. Mis condolencias a la familia”, dijo.

Por el lado de los actores de la serie original, en un primer momento se pronunció Walter Emanuel Jones, que dio vida al personaje de color negro, Zack Taylor: “No puedo creerlo. Descansa en paz, Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra especial familia”, indicó en referencia a la muerte de la actriz vietnamita Thuy Trang, que dio vida a Trini y que falleció en 2001 por un accidente de tránsito.

