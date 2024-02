escuchar

Una nueva dupla de conductores está próxima a desembarcar en Netflix. Semanas atrás se conoció la noticia de que Wanda Nara y Darío Barassi estarían al frente de la versión argentina de Love is Blind, un reality show de citas a ciegas. En enero, ambos viajaron a México para iniciar con las grabaciones del programa y tuvieron una grata experiencia tanto delante como detrás de cámaras. En las últimas horas, el conductor de 100 argentinos dicen (eltrece) contó cómo fue trabajar con la mediática y no solo reveló los conejos que recibió de ella, sino que también dio su opinión sobre Mauro Icardi y se sinceró sobre qué lo “distanció” de él.

Tras su debut como conductora en MasterChef (Telefe), Wanda se prepara para estar al frente de un nuevo programa, acompañada por Darío Barassi. La dupla promete y los fans están ansiosos por verlos en la plataforma de streaming. El miércoles, en diálogo con Poco correctos (eltrece), el actor fue consultado por su relación con Nara y si bien contó que se conocían solo mediante redes, al conocerla personalmente le pareció “una reina total”.

Wanda y Darío estuvieron en México y grabaron el reality que se estrenará en Netflix (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Me cayó 300 mil puntos, muy a tierra, muy copada, muy divertida. Como una diva pero muy genuina. Las dos hijas que conocí - Francesa e Isabella -, unas reinas totales, estuve jugando un montón con ellas”, aseguró Barassi. Asimismo, también dio su impresión sobre Mauro Icardi, quien acompañó a su esposa en parte de las grabaciones.

“Mauro Icardi me cayó 300 mil puntos. Son una re pareja, se acompañan todo el tiempo. Yo estaba solo y le mandaba audios a mi mujer como ‘¿por qué no sos Mauro? Vení y cuidame’”, comentó divertido. No obstante, y aunque tuvo muy buena onda con el delantero del Galatasary, reveló que hubo algo con lo que no empatizó.

“Mauro no suelta el mate. No empatizamos con el morfi. Con Wanda más sí, nos clavamos unas hamburguesas terribles, pero Mauro estaba con el matecito, viste que a mí eso me distancia. Se cuida un montón. Pero pegamos la mejor; de verdad, un tipazo. Lo vi muy padre, muy marido, la cuidaba un montón a ella. Son una pareja divina”, se sinceró el presentador.

En esta misma línea, Barassi también fue consultado por el nuevo tema de Wanda Nara, “O Bicho Vai Pegar”, cuyo videoclip se grabó en una favela de Brasil y ya superó las tres millones de reproducciones en YouTube. El actor reveló que no solo tuvo la primicia y lo escuchó antes que todos, sino que le pareció “un temazo”.

“Es una genia Wanda. En dos segundos que estuve con ella le hice preguntas de cómo cerrar contratos, de que tenía que hacer con mi vida profesional. Me asesoró, en todo sentido, una capa”, afirmó Darío Barassi.

La versión argentina de Love is Blind llega a Netflix con Darío Barassi y Wanda Nara como conductores X: @chenetflix

Si bien todavía se desconoce cuándo se estrenará Love in Blind en la Argentina y qué condimentos adicionales tendrá, lo que sí se sabe es de qué se trata el programa, puesto que se estrenó en los Estados Unidos en 2020 y ya tiene cinco temporadas disponibles en Netflix.

Personas solteras dispuestas a encontrar el amor tienen citas a ciegas en habitaciones separadas, por lo que se escuchan, pero no se ven. Si llega la propuesta de casamiento, por fin estarán cara a cara y a partir de allí pasarán un tiempo en la playa. Si las cosas prosperan, probarán la convivencia y prepararán la boda. En ese contexto, los enamorados deberán decidir si siguen adelante con el casamiento o continúan por caminos separados.