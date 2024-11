Wanda Nara dejó entrever la tajante decisión que tomó mientras Mauro Icardi esté en Buenos Aires

El triángulo amoroso que protagonizaron durante los últimos años Wanda Nara, Elián Ángel Valenzuela - alias L-Gante - y Mauro Icardi dio un giro de 180 grados: oficialmente separada del futbolista, la mediática blanqueó su relación con el músico y sellaron su noviazgo con un viaje express a Río de Janeiro junto a Jamaica, la hija de tres años de él.

Sin embargo, tras regresar de Brasil, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) tuvo que reorganizar algunas cosas, puesto que esta semana Mauro Icardi llegó a la Argentina. El deportista volvió al país en medio de los rumores de que su ex estaría embarazada de su nueva pareja y luego de que se confirmara la lesión que sufrió durante un partido de fútbol con Galatasaray: una rotura de ligamentos y menisco de la rodilla que lo tendrá lejos de la cancha. Dada la situación actual de la relación, la convivencia no era una opción. De esta manera, la mediática evidenció que tomó una determinante decisión para seguir con su vida mientras su ex está en el mismo país.

Tras cuatro días de vacaciones en Río de Janeiro, el lunes por la noche la flamante pareja regresó a Buenos Aires, donde los esperaban las cámaras. “Dicen que Wanda está embarazada de vos”, le dijo un periodista a L-Gante, a raíz de los rumores que surgieron en los últimos días. “No sé, creo que no”, respondió el músico. Por otra parte, en las imágenes que mostró Intrusos (América) se vio que, a diferencia de su novio, Nara se llamó al silencio, no respondió preguntas y se sentó en el auto para emprender la vuelta a casa.

Sin embargo, lo curioso fue que la conductora no se instaló en su departamento de Núñez, sino que decidió vivir en otro lado. El martes, subió a sus historias de Instagram una foto del jardín de su mansión de Nordelta, la cual suele ser su casa de fin de semana. Dadas las circunstancias, dejó entrever que se habría instalado allí para no cruzarse con su ex, quien estaría en el edificio de la ciudad de Buenos Aires.

Wanda Nara subió una foto desde su casa en Nordelta y dejó entrever que se instaló allí para estar lejos de Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Durante sus últimos años en la Argentina, Wanda Nara vivió en el edificio Chateau Libertador, ubicado en el barrio porteño de Núñez. Allí convivía con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto -fruto de su relación con Maxi López- Francesca e Isabella, las niñas que tuvo con Mauro Icardi. Incluso, cuando estuvo en Buenos Aires, el futbolista también vivió con ellos. No obstante, en la actualidad todo parecería indicar que mientras él se habría instalado en el departamento, ella habría decidido vivir en la casa de Nordelta.

En medio de su viaje con L-Gante por Río de Janeiro, Wanda Nara mostró el mensaje que recibió de Mauro Icardi

El fin de semana, mientras estaba de vacaciones en Brasil, Wanda Nara desató un escándalo al publicar en Instagram una captura de su chat de WhatsApp con Mauro Icardi, más precisamente el mensaje que le envió él, con la intención de reconquistarla: “Mi único objetivo es vivir mi vida en paz, disfrutar mi vida, mi familia, mis hijos, disfrutar de todo lo que conseguimos y construimos en estos años y nadie nos regaló nada. Valorate, valoranos y dejanos ser feliz”. Además, la describió como “la mujer de su vida”, “su debilidad”, “su fuerza” y “su princesa hermosa”. Si bien no se pudo precisar la fecha del mensaje, sí se pudo advertir que ella no le respondió.

Wanda Nara mostró el mensaje que le mandó Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Paralelamente, la mediática evidenció que el viernes le mandó un mensaje a su ex al enterarse de la lesión que sufrió. “Mauro, lamento mucho lo que te pasó, esa rodilla estaba mal, hace rato. Ahora ya pasó, recuperate y lo que necesites, contás conmigo, los mejores [médicos] son los de Roma. No dudes de atenderte con el mejor y la recuperación es importante. Todo va a estar bien”, le escribió.