Wanda Nara estalló ante la filtración del video de la pelea con la China Suárez: “Me tocaron a mis hijos”

Luego de que saliera a la luz un explosivo video que registra un violento enfrentamiento verbal con María Eugenia “La China” Suárez, Wanda Nara recogió el guante y publicó un contundente descargo en sus redes sociales. Lejos de pedir disculpas por el tenor de sus palabras, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) apuntó contra la edición del material difundido y explicó qué fue lo que desató su furia.

A través de una historia con fondo negro y letras blancas, cuestionó el clip debido a que no estaba la grabación completa. “Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos no respondí de mí”, escribió de manera tajante, sugiriendo que el recorte exhibido omite el contexto previo de la discusión.

El mensaje de Wanda Nara contra el video difundido

Angie Balbiani, quien difundió el video en el programa Puro Show (eltrece) se hizo eco de esto y aclaró que ella había adelantado que había sido editado y explicó por qué. “Yo no falté a la verdad. Lo dije, Wanda: dije que está editado, por supuesto. El video es muchísimo más largo y hay muchísimos más videos. Hay muchas partes en las que están involucradas tus hijas, tus hijos en particular, y por eso decidimos poner esa parte”, señaló en vivo.

En la filmación —capturada en un plano cerrado donde apenas se distingue el cuello y el mentón de la actriz, lo que hace presumir que ella misma sostenía el teléfono— se escucha a la conductora lanzar graves descalificaciones e intimidaciones: “Sos una negra de m**** que estás acá por plata, pel*****. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato yo a palos. Idiota”. Ante la pregunta de Suárez (“¿A quién vas a matar a palos?”), Wanda redobló la apuesta: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

Se filtró el video del feroz enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta: “Muerta de hambre”

El cruce ocurrió en la denominada “Casa de los sueños”, ubicada en el exclusivo barrio La Isla de Nordelta, cuando Nara fue a buscar a su hija mayor. Ese mismo día, la propiedad de Mauro Icardi quedó envuelta en un fuerte operativo policial y una causa caratulada preliminarmente como lesiones leves agravadas, episodio en el que también se registró un tenso altercado entre el futbolista y Martín Migueles frente a los efectivos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.