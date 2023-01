A los 49 años, murió el actor Facundo Ponce

escuchar

A lo largo de las últimas horas, una dura noticia conmocionó al mundo del espectáculo y entretenimiento nacional. El actor y cantante Facundo Ponce murió, a los 49 años, este miércoles por la mañana. El triste suceso fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter. Por el momento, no se conocen las causas de su muerte.

Despedimos al actor y cantante Facundo Ponce. En su multifacética trayectoria artística presentó espectáculos que combinan la música con el teatro. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este momento de gran tristeza. pic.twitter.com/cX4xdGAoV1 — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) January 18, 2023

“Despedimos al actor y cantante Facundo Ponce. En su multifacética trayectoria artística presentó espectáculos que combinan la música con el teatro. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, abrazándolos en este momento de gran tristeza”, escribió la agrupación, junto a una foto del artista.

A pesar de que gran parte de su recorrido laboral estuvo enfocado en las artes escenográficas, Facundo Ponce era Licenciado en Ciencias de la Comunicación y realizó el Doctorado de Artes en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Asimismo, a lo largo de su carrera publicó cinco libros.

La noticia de la muerte de Facundo Ponce fue confirmada por la Asociación de Actores Argentinos instagram @facunponceok

Dentro de su repertorio de producciones televisivas y teatrales se encuentran Nosotros, Música + Poesía, Canciones para decir adiós, Volver, Tango intervenido, Semblanza tanguera y Post príncipe azul. Su última obra se estrenó en julio de 2022. Se trató de Indagaciones sobre el amor, un trabajo audiovisual que protagonizó junto a Germán Moldovan.

La obra creada y dirigida por Julieta Vallina -quien falleció un mes antes del debut-, es un análisis del amor, un tema central de la esencia humana y que inspira a artistas desde el origen de la humanidad.

Según la sinopsis, la obra consistió en “un laboratorio de investigación, un científico, un sujeto de investigación y tres músicos en escena componen el universo en el cuál se llevará adelante la investigación sobre el amor. Durante este proceso se producen operaciones metafóricas y metonímicas mediante la música, los relatos y las imágenes que intentan componer un universo donde Eros y Thanathos se encuentran presente en cada uno de los personajes. Dando cuenta que el amor siempre se encuentra entre dos, la abundancia y la miseria, lo bello y lo feo, no es uno ni otro. El amor está entre dos”.

Facundo Ponce y German Moldovan en la obra Indagaciones sobre el amor de Julieta Vallina instagram @ julietavallina

En uno de sus más recientes posteos y tras el inicio de un nuevo año, Ponce había compartido un sentido escrito sobre su carrera como artista. Junto a una foto suya en el Maipo en 2013, manifestó: “Hace muchos años que el arte es parte fundamental de mi vida. Poder expresar lo que siento en un escenario libera lo más profundo de mi, aquello que solo se deja ver cuando el arte lo interpela”.

Y agregó: “Pareciera que fue ayer por la tarde la primera vez que dejé volar todos mis sentidos y entregar todo de mi frente a la primera audiencia. Las personas que se cruzaron en mi camino son pilares fundamentales en este camino y no me queda más que decir gracias. Gracias a aquellos que siempre están al lado mío, en buenos y malos momentos. Y gracias a aquellas circunstancias no tan agradables, que siempre fueron un motor para seguir y superarme todos los días”.

El sentido posteo de Facundo Ponce semanas antes de su muerte instagram @facunponceok

Finalmente, cerró: “Comienza un nuevo año y junto a él nuevas experiencias, nuevas personas por conocer, nuevos proyectos y nuevos reconocimientos. Poder compartirlo con quienes amo es un regalo y un privilegio que no todos pueden darse”.

LA NACION