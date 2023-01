Sorpresa: los padres de Wanda Nara se mostraron juntos luego de años de enfrentamientos

escuchar

Desde hace meses, la vida personal de Wanda Nara se volvió tema de debate en las redes sociales. Su inminente acercamiento a Elián Ángel Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, y su separación de Mauro Icardi generaron todo tipo de sensaciones que fueron desde el asombro, a la confusión y la incertidumbre.

En los últimos días, la mediática, dio indicios de una supuesta reconciliación con el padre de sus hijas. Pero, aparentemente, ellos no serían los únicos que volvieron a tener buena onda dentro de familia. Nora Colosimo y Andrés Nara, los padres de Wanda, pasaron el día junto a sus nietos y sorprendieron a todos.

Días atrás, la empresaria subió una foto que dejó a todos sus seguidores sin palabras. Compartió fotos de su Andrés Nara - con quien llevaban años de conflictos y peleas - quién se reencontró con su familia y posó junto a sus nietos Valentino, Constantino, Benedicto - fruto de su relación con Maxi López, Francesca, Isabella, Malaika y Viggo.

Andrés Nara se reencontró con sus nietos y Wanda Nara lo compartió en las redes Instagram: wanda_nara

Pero, el reencuentro no terminó ahí, porque Wanda también invitó a su padre a la cena de Navidad que organizó en su casa de Tigre, y a la que también asistieron su hermana Zaira Nara con sus dos hijos y su madre Nora Colosimo.

El inminente acercamiento entre la familia tras años de distanciamiento sorprendió a los seguidores, pero parecería que la buena onda siguió, particularmente entre los padres de Wanda y Zaira quienes organizaron un día de actividades al aire libre juntos y con sus nietos.

Nora Colosimo disfrutó del domingo con sus nietos (Foto: Instagram @nora_colosimo)

Colosimo compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se pudo ver a sus nietos mayores mientras practicaban kayak en la laguna de Santa Bárbara. No obstante, hubo una postal que generó gran asombro: en un mismo bote, estaban sentados ella, su pareja Rafael Stancanelli y Andrés Nara, su ex y padre de sus hijas.

Nora Colosimo pasó el día con sus nietos, su novio y con su ex Andrés Nara (Foto: Instagram @nora_colosimo)

Los abuelos se reunieron para pasar el domingo en familia y dejaron en evidencia que las cosas entre ellos estarían camino a recomponerse por el bien de sus hijas y de sus nietos.

Wanda Nara compartió una foto con un sutil guiño para Mauro Icardi

Las imágenes que publicó Colosimo en sus redes dejaron en evidencia la buena onda que tendría con Andrés Nara, quien durante años estuvo en guerra con sus hijas. Los ex pasaron el día junto a sus nietos e incluso, la pareja actual de ella también se sumó a la actividad. No obstante, esta no sería la única reconciliación que habría dentro de la familia. La otra apunta directamente a Wanda y Mauro Icardi.

El sugerente comentario de Wanda Nara en la última publicación de Mauro Icardi

El futbolista del Galatasaray Spor Kulübü publicó una foto en su Instagram donde posó sentado sobre un sillón y con el brazo apoyado sobre la pierna. Esta posición permitió dejar al descubierto el tatuaje que tiene en el antebrazo izquierdo. En cursiva lleva escrito: “Wanda”. Entre los cientos de comentarios hubo una que llamó sustancialmente la atención, el de la persona que lleva en la piel. “Ese tatoo”, tipeó la mayor de las hermanas Nara junto al emoji de una llama de fuego.

