escuchar

Wanda Nara no deja de sorprender a sus fanáticos con cada una de las publicaciones que comparte a través de su cuenta de Instagram, en donde la siguen 16.8 millones de personas. Primero, lo hizo a la hora de anunciar que participará de Ballando con le stelle, el formato italiano del Bailando (América), y ahora con la llegada a Turquía de una invitada muy especial.

“Felicidad es... que llegue tu hermana”, escribió sobre el video que subió a sus stories en donde se la vio a Zaira Nara en el aeropuerto de Estambul. Luego, relató el minuto a minuto de su reencuentro: “Y comamos chocolates. Nos pongamos máscaras hidratantes y nos contemos todo... Mejor plan no existe”.

Wanda Nara sorprendió a todos con una visita muy especial

“Nada como una buena dosis de hermana after”, comentó la esposa de Mauro Icardi sobre el momento en el que ella y su hermana se hicieron una rutina de skincare y se mostraron con mascarillas sobre la parte inferior de los ojos.

Wanda y Zaira Nara compartieron una rutina de skincare (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Después de pasear por el país de Medio Oriente, fueron al estadio del Galatasaray donde juega Icardi. Allí las Nara compartieron fotos desde la tribuna, con mate en mano, porciones de budín, sandwiches y un mix de frutos secos.

Wanda y Zaira Nara fueron a alentar a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara)

La expareja de Jakob Von Plessen no solo tuvo el cálido recibimiento de su hermana, sino también el de su cuñado, Mauro Icardi, y sus cuatro sobrinos: Benedicto, Constantino, fruto de su matrimonio con Maxi López, e Isabella y Francesca, las pequeñas que tuvo con su actual pareja. Por su parte, Valentino, el mayor, continúa en Argentina, donde desarrolla su carrera futbolística en las inferiores de River Plate.

Antes de ir a Turquía, Zaira Nara pasó por París (Foto: captura/Instagram@zaira.nara)

La llegada de la modelo a la casa de los Icardi ocurrió después de que pasara varios días en París por compromisos laborales. “Bonjour París”, se refirió en un posteo en su Instagram, cuenta en la que tiene 6.3 millones de seguidores, en la que posó desde varios ángulos en una de las esquinas más reconocidas de la capital francesa.

La historia de Wanda Nara hablando sobre su salud desde Turquía Instagram: @wanda_nara

La exconductora de Masterchef (Telefe) no solo recibió la visita de su hermana, sino también de su mamá, Nora Colosimo. Nora acompañó a Wanda Nara para estar cerca durante su tratamiento, del que habló el jueves pasado también a través de sus redes. “Una enfermedad, el miedo al esperar un resultado, que esté mal alguien que amás”, escribió Wanda junto a una foto con una enfermera. Y luego concluyó: “La vida es hermosa, pero tiene momentos grises... aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo, positivo”.

Aunque aun no dio detalles de cuál es el cuadro que atraviesa, en una entrevista con Telefe Noticias (Telefe) habló de los primeros momentos al enterarse de su enfermedad. “Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo. Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento vos no estás para ayudar a nadie’. Porque hablo y me quiebro... pero más adelante sí’”, subrayó.