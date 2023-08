escuchar

Luego de la finalización de MasterChef, su conductora Wanda Nara dio una entrevista exclusiva con Telefe Noticias para hablar sobre su presente en la televisión, pero, sobre todo, para dar más datos sobre su estado de salud que maneja con especial hermetismo desde que se dio a conocer su internación después de los premios Martín Fierro.

La empresaria de cosméticos e influencer sorprendió a todos cuando anunció que iba a dar una entrevista en vivo el martes por la noche para el programa de noticias. Si bien era para hablar sobre todo lo que dejó la gran final de MasterChef, la entrevista también tocó el tema de su salud.

Wanda Nara relató cómo fue el momento de la noticia de su enfermedad

Al principio de la entrevista, Wanda Nara narró cómo fueron los días en los que comenzó a sentirse mal. “Fue todo muy rápido para mí. Terminaron las grabaciones de MasterChef, el domingo fue el Martín Fierro y yo viajaba a los poquitos días”, introdujo y luego relató el momento en el que se enteró: “Me hice un análisis como se supo y se filtró, no salió como esperábamos. Era algo de rutina que yo me hago siempre antes de viajar, donde sea que esté. Fue como un shock porque lo primero que me dijeron fue ‘no te podés subir a un avión’. No se sabía por cuánto tiempo. Fue un shock para toda la familia porque el club (Galatasaray) le había mandado justo a Mauro (Icardi) un avión para que hagamos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”.

Wanda Nara quiere ayudar a los que padecen su misma enfermedad

Si bien la conductora del certamen culinario se mostró sensible en varios pasajes del diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, logró mantener la calma al describir el difícil momento que atraviesa.

En otra parte de la entrevista, contó que tiene otra meta con respecto a todo lo que le pasó y reveló un detalle que habló con su médico en ese momento. “Es la vida. Me gustaría más adelante poder hablar y ayudar a alguien que lo necesita o tenga las dudas por las cuales yo pasé o sigo teniendo. Antes de viajar, le dije a mi médico ‘si te sirve, te dejo mi celular por si alguien que tiene lo mismo que yo me quiere llamar y lo pueda ayudar’. Y me dijo ‘en este momento no estás para ayudar a nadie’. Cuando vos estés fuerte seguramente sí, pero hoy no es momento”, relató.

Wanda Nara confirmó dónde se hará el tratamiento

A partir de que se dio a conocer de que Wanda Nara necesitaba un tratamiento específico, muchos fueron los destinos que circularon en los medios; sin embargo, aprovechó la entrevista para dar a conocer su elección final.

Wanda Nara contó dónde se realizará el tratamiento

“Yo creo que hay que salir adelante. Mi duda, o no, de salir a contarlo es que a veces está mal visto y genera polémica. Me gustaría encontrar las palabras justas para decir y poder ayudar a alguien que lo necesita. Hoy no sé si soy la indicada para ayudar en ese sentido, pero estoy trabajando en eso”, señaló la empresaria.

Por último, dio a conocer el lugar donde se realizará el tratamiento, sin dar precisiones sobre cuál es su diagnóstico. “Estoy esperando mejorar un poco más de lo que ya mejoré y poder salir a hablarlo. Con ganas y con fe se puede salir adelante. Es el mismo tratamiento para todos. Yo elegí mi país, pero si me lo hubiera hecho en otro lado, porque de hecho consulté en Milán y en París, pero en cualquier lugar es lo mismo. Solamente uno tiene que elegir donde se siente más cómodo y más contenido, y yo elegí Fundaleu, le estoy muy agradecida a ellos”, concluyó.