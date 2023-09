escuchar

Wanda Nara disfruta de su nueva estadía en Turquía, según evidenció en las publicaciones que compartió con sus más de 16 millones y medio de seguidores en Instagram. En ellas, la modelo apareció en el estadio de Galatasaray para ver a Mauro Icardi, junto a sus hijos durante un paseo por Estambul y mientras realizaba una recorrida en lancha bajo el sol. En tanto, también reveló cuál es la actividad que eligió junto al futbolista para este fin de semana, mientras sus hijos se ausentaron.

Tras finalizar la última edición de MasterChef (Telefe), en el que fue conductora, y atravesar una situación complicada en medio de la preocupación por su salud; Wanda Nara se instaló en Turquía junto a Mauro Icardi y sus dos hijas, Francesca e Isabella. También viajaron con ella dos de sus tres hijos con Maxi López, Constantino y Benedicto. Mientras que Valentino, el mayor, se quedó en Buenos Aires para entrenar con las inferiores de River Plate.

Wanda Nara junto a sus hijos en el partido del Galatasaray

Este fin de semana, la empresaria compartió una divertida foto en sus Stories de Instagram, donde reveló qué actividad eligió junto a Mauro Icardi para aprovechar en pareja cuando sus hijos no están con ellos. “Cuando los niños no están”, escribió la modelo, junto a una instantánea de ambos en la que se los ve saltar sobre una cama elástica, mientras se ríen en complicidad. “Los papás en el saltarín”, agregó.

Wanda Nara compartió su fin de semana con Mauro Icardi Instagram: wanda_nara

Mientras tanto, Valentino continúa en la Argentina y en los últimos días generó preocupación por su salud a raíz de una foto que publicó Zaira Nara junto a su sobrino en la que se lo veía recostado en la cama de hospital. Aunque la familia no dio detalles de lo sucedido, Wanda aclaró posteriormente que su hijo mayor se encontraba bien.

Wanda Nara respondió a si saldría con una persona que “no tuviera tanto dinero”

Wanda Nara procura dejar algunos espacios para sus millones de seguidores en las redes sociales, en los que protagoniza vivos y responde las preguntas que sus admiradores le dejan. Entre ellas, una cuestión fue dirigida hacia las preferencias de la empresaria en las relaciones sentimentales y su respuesta incluyó una reflexión.

Wanda Nara respondió si saldría con una persona que no tenga plata Instagram @wanda_nara

“¿Estarías con una persona que no tuviera tanto dinero, pero que te amara?”, expresó un seguidor de la modelo. La empresaria no ocultó que no repara en lujos para su disfrute, pero lejos de esquivar la consulta dejó una respuesta contundente. A través de una Storie de Instagram, apuntó: “Obvio. Lo único y más importante es el amor”.