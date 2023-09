escuchar

Una de las noticias del año en el mundo del espectáculo, sin dudas, fue la salud de Wanda Nara, la cual generó mucha preocupación por su repentina internación. Muchas fueron las especulaciones, pero ella nunca dijo, a ciencia cierta, qué padecía. No obstante, cada vez se anima a hablar más sobre lo que siente y cómo atraviesa el tratamiento en Turquía, donde vive su familia por la carrera futbolística de su esposo Mauro Icardi.

Los últimos años de Wanda Nara fueron un sinfín de situaciones mediáticas entre peleas y reconciliaciones con Mauro Icardi, rumores de romance con L-Gante y peleas con otras figuras del ambiente de la farándula. Sin embargo, recién a mitad de este año su vida comenzó a tener cierta tranquilidad al tomar la conducción de MasterChef Celebrity (Telefe).

Wanda Nara hace su tratamiento médico desde Turquía, donde desarrolla su carrera futbolística, Mauro Icardi (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

Pero todo pasó a un segundo plano cuando se dio la noticia de que fue internada de urgencia luego de sufrir una descompensación. En aquel momento fue trasladada hasta el sanatorio de Los Arcos y le realizaron ciertos estudios que arrojaron valores alterados, por lo que se quedó más tiempo para nuevos análisis.

No obstante, cuando le dieron el alta, jamás explicó qué le ocurrió para preservar la integridad de su familia. Sin embargo, en una entrevista con Telefe Noticias (Telefe) habló de los primeros momentos al enterarse de su enfermedad. “Me gustaría poder más adelante hablarlo y ayudar a alguien que lo necesite, que tenga las dudas y los miedos por los cuales yo pasé y sigo teniendo. Yo quería darle mi teléfono a mi médico para que lo comparta con otros y poder ayudar, pero me dijo: ‘En este momento vos no estás para ayudar a nadie’. Porque hablo y me quiebro... pero más adelante sí”, subrayó.

A medida que pasó el tiempo, sus seguidores le consultaron sobre cómo continuaba su salud y ella misma se animó hablar de cómo vivía los primeros meses.

Una selfie para hablar de su salud

La historia de Wanda Nara hablando sobre su salud desde Turquía Instagram: @wanda_nara

Este jueves al mediodía, la empresaria de cosméticos compartió una selfie en la que se encuentra en la comodidad de su hogar, pero en compañía de una enfermera que le hace una extracción de sangre. Debajo, con letra chica, escribió: “Una enfermedad, el miedo al esperar un resultado, que esté mal alguien que amás”. Luego concluyó: “La vida es hermosa, pero tiene momentos grises... aunque yo siempre veo todo, hasta lo malo, positivo”.

Una situación que generó dudas en los más de 16 millones de seguidores fue cómo hará para participar del Ballando con le stelle, la versión italiana del Bailando (América). Si bien confirmó que se sumará a este proyecto, todavía es una incógnita cómo responderá su salud, ya que una competencia así conlleva gran desgaste físico.

A través de Instagram, se hizo eco de un esperado momento televisivo que se verá en breve. Todo eso con un ida y vuelta divertido con la conductora. “¡Hola a todos! Vi que salió el elenco completo de Bailando con las estrellas. Pero Milly, te olvidaste de mí. Porque este año yo también estaré allí”, expresó y continuó: “Nos vemos muy pronto en Roma. Nadie ha dicho que será fácil, pero lo haremos. ¡Nos vemos!”.