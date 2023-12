escuchar

Wanda Nara ganó este sábado la final del Ballando con le stelle, la versión italiana de Bailando con las estrellas, consagrándose campeona del famoso certamen junto a su pareja, el bailarín Pasquale La Rocca. La empresaria y conductora de Master Chef se impuso frente a sus contrincantes, Simona Ventura y Samuel Peron, por una diferencia del 70 por ciento de los votos.

Sin poder contener las lágrimas, Nara levantó la copa y celebró el triunfo junto a su pareja en el certamen, Pasquale La Rocca. La dupla participó de la última ronda de baile, en la que pasaron por varias instancias, entre ellas, una de tango.

Al ritmo de “We are the champions” de Queen el estudio de televisión se llenó de papelitos dorados en festejo por el triunfo de la pareja ganadora. Nara abrazó a su pareja y no pudo evitar las lágrimas de emocipon, después de haber disputado durante la noche siete ritmos distintos de baile.

Como última instancia de la noche, Nara y Rocca llegaron al teléfono y ganaron con el 70% de los votos, frente al 30% que obtuvieron Ventura y Peron.

“Después de tres meses, una final increíble en un país que amo, realizando 7 coreografías en una sola noche la gran final donde iniciar bailando un tango le dio una emoción especial a toda la Argentina. Pasquale Rocca me cuidó cada detalle de mi entrenamiento para poder lograr en una misma noche hacer 7 bailes”, festejó Wanda con un posteo en redes sociales, en donde se puede ver a la conductora con la copa arriba de un avión.

“Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordarme tantas coreografías. Gracias sos un gran profesional !! Gracias baillando con estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”, expresó la joven, quien también envió un saludo de agradecimiento a la pareja contrincante.

