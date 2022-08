Wanda Nara mostró la carta que le hizo escribir a su exempleada antes de dejar Italia: “Nada se me adeuda”

Wanda Nara se cansó y decidió exponer su verdad. En las últimas semanas, protagonizó dos escándalos en simultáneo. Por un lado, se filtró un audio en el que hablaba de su supuesto divorcio de Mauro Icardi, y por el otro, afrontó la fuerte denuncia pública de su exempleada, Carmen Cisnero, que la dejó muy mal parada. Ofuscada, primero desmintió estar separada del futbolista y después publicó una carta de puño y letra donde la mujer niega lo que dijo ante la prensa.

La última visita de Wanda a la Argentina, para grabar una parte de un nuevo programa para Telefe, no salió como esperaba. En medio de su estadía debió realizar trámites para que Cisnero, a cargo de cuidar su casa en Italia, vuelva al país.

La mujer expresó públicamente su necesidad inmediata de abandonar Europa porque, según ella, estaba en malas condiciones laborales y se le adeudaba el pago de su sueldo.

Antes de irse del país, Wanda Nara se refirió a la “traición” de su empleada y sembró más dudas sobre su relación con Mauro Icardi Gerardo Viercovich - LA NACION

De inmediato, Nara negó las acusaciones. Pero, cuando supo que su exempleada llegó al país y estuvo invitada a Mañanísima (Ciudad Magazine), donde habló de supuesto maltrato por parte de Nora Colosimo, la madre de Wanda, adelantó en su cuenta de Instagram que iniciará acciones legales por difamación.

Además, en su cuenta de Instagram mostró fotos de los días de Carmen junto a su familia en Europa para dejar en claro que no trabajaba en malas condiciones. Ahora, fue por más y publicó una carta de puño y letra de su exempleada donde niega todo lo que dijo públicamente.

Wanda Nara apuntó contra su exempleada (Foto Instagram @wanda_nara)

“En virtud de las versiones periodísticas y audios que circularon donde trascendió información incorrecta de mi situación en Italia, quiero aclarar que estoy acá por voluntad propia”, se lee en una parte del escrito.

Asimismo, agregó: “Nada se me adeuda por las tareas realizadas. En este acto recibo de la señora Wanda Nara un pasaje para retornar a mi país. Pido disculpas por las molestias que mi proceder ocasionó. Gracias por todo”.

En la “declaración” casera también reconoce que recibió un pago, por lo que no tiene nada más que reclamar. En este punto se contradice, ya que una vez que estuvo en Ezeiza, frente a las cámaras de televisión afirmaba que se le adeudaba el parte de su sueldo.

Carmen realizó una carta negando sus dichos (Foto Instagram @wanda_nara)

Para continuar con la exposición de “pruebas”, la empresaria aseguró que la documentación en Italia de Carmen fue obtenida gracias a que ella realizó y pagó los trámites correspondientes.

Esta aclaración la hizo porque la mujer indicó que no tenía “los papeles en regla”, y su pasaporte estaba en manos de su empleadora. Wanda también mostró un chat en donde le pide una foto de ese documento para sacarle el pasaje de regreso a la Argentina y le reprocha las acusaciones públicas.

Wanda Nara dio por finalizado el asunto (Foto Instagram @wanda_nara)

Para concluir, aclaró que Carmen no era la niñera de sus hijos, sino una empleada que cuidaba su casa de Italia. ”El que me conoce sabe que soy demasiado exigente con el cuidado hacia ellos. Ella acusó siempre estar sola, necesitar ayuda y no tener una familia”, manifestó.

Además, reitero las buenas condiciones de trabajo en las que se encontraba y concluyó: “Es tan grande el dolor que va a sentir en algún momento que ojalá que todos los que la rodean no desaparezcan. Para mí este tema se termina en la Justicia”.