¿Otra empleada abandonada? Nuevas acusaciones apuntan contra Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de una semana en el foco de la tormenta y mientras sobrevuela el océano Atlántico en el avión que la lleva de vuelta a París, Wanda Nara volvió a ser noticia. Ahora, la hija de una nueva exempleada del matrimonio entre la mediática empresaria y Mauro Icardi rompió el silencio para acusar a la pareja de falta de pago, de hacer trabajar a su madre sin horarios ni descanso y de dejarla en la calle sin un pasaje de regreso a la Argentina . Además, la mujer aseguró que el vínculo laboral se rompió cuando Wanda la mandó a espiar al jugador de fútbol.

En Paris, muy juntos Twitter Wanda Nara - Archivo

Fue Marcela Tauro, periodista de Intrusos en el Espectáculo, quien se hizo eco de los mensajes de audio en donde la joven cuenta los malos momentos que vivió su mamá en París. Según la periodista, esta mujer fue contratada en 2021 y su hija decidió contar su experiencia en apoyo a Carmen, la señora de Uruguay que días atrás aseguró que está varada en la casa de campo de la familia Nara-Icardi sin comida, denunció que no le pagaron lo que correspondía y acusó al matrimonio argentino de no facilitarle el pasaje de regreso.

“Te mando este audio un poco para contarte resumidamente que en todos esos dos meses mi mamá no salía, porque no sabía cuáles iban a ser sus feriados, sus días de descanso. No sabía cuánto iba a cobrar. Mi mamá no tenía cobertura médica y no tenía contrato ”, describió al comienzo del audio. Luego, la mujer agregó que su mamá intentó hablar muchas veces con Wanda, pero que ella no estaba en París sino que estaba recorriendo Europa.

“En un momento, Wanda viaja a París, le lleva las nenas a Mauro, pero Mauro estaba concentrando. Justo empezaba los entrenamientos del PSG. Le deja las nenas a mi mamá sola y las nenas lloraban porque no la conocían. No fue para ser niñera”, reveló luego, y contó que Wanda tiene una pileta en su casa de París, que las nenas no saben nadar, que se metían solas al agua y que era mucha responsabilidad que no había sido pactada.

En otro fragmento del audio, la joven contó que Mauro y Wanda estaban peleados y que por ese motivo tampoco coordinaban para comprar comida. “Mi mamá no sabe hablar francés y tampoco tenía plata. Lo único que le pagaron fue el pasaje de ida”, reveló, y dio entender así que la mujer quedó abandonada a su suerte con las dos menores.

Sobre el final, la mujer explicó que su mamá le planteó a Wanda que no quería trabajar más en esas condiciones, que no era lo acordado inicialmente, que no sabía cuánto iba a cobrar ni cuándo podía descansar, y que en ese momento Wanda la sorprendió con una inusual solicitud: “Yo lo que también te voy a pedir es que seas mi informante porque estoy sospechando que mi marido me engaña”, le habría dicho según el relato de su hija .

Ante la negativa de la exempleada, Wanda se enojó y la echó, agregó. “La echó un día de semana, de noche, cuando allá llovía torrencialmente. Le pagó menos de lo que acordaron y no le pagó el pasaje de vuelta”, completó. ¿Por qué esta exempleada nunca denunció a Wanda y su hija decidió contar ahora su experiencia con el mediático matrimonio? “ En su momento no denunciamos porque mi mamá tiene miedo. Trabaja hace muchos años con una agencia que se encarga de contratar este tipo de perfiles para diferentes familias adineradas y no quiere dañar tantos años con la agencia ni escracharse ella ”, justificó.