Wanda Nara apuntó contra su empleada y le envió un duro mensaje: “Iniciaré acciones legales”

Wanda Nara se vio, una vez más, ubicada en el centro de la polémica luego de que una empleada doméstica asegurara a los medios que, no solo le debía parte de su sueldo, sino que la había dejado varada en Italia sin documentos y sin la posibilidad de regresar a la Argentina. Sumado a esto, la misma mujer divulgó un audio en donde su empleadora revelaba que estaba en pleno proceso de divorcio de Mauro Icardi, declaración que solo avivó los rumores preexistentes de una crisis matrimonial. Pero, una vez desmentidas las versiones de separación, la empresaria utilizó sus redes sociales para referirse al escándalo de la supuesta deuda.

A mediados de la semana pasada, en Intrusos (América) presentaron la historia de Carmen, una empleada de Wanda Nara que, desesperada, contaba que la habían dejado abandonada en la casa de campo de Milán y que no lograba regresar a la Argentina.

“Yo hace dos años y medio que ella no me paga, ahora se van a cumplir tres años en octubre; y le pido la plata y me dice: ‘Mañana te la traigo’, pero se va para Francia y no me la trae”. Y agregó: “Ella me dijo: ‘Te voy a blanquear’, porque me iba a sacar el permiso para trabajar en Francia y quedarme con Mauro, pero cuando le pregunté si me iba a sacar los papeles me dijo: ‘¡Cómo jorobás con el papel! ¡No, no te lo voy a hacer!’”, expresó en un audio.

Wanda Nara junto a Carmen, su exempleada doméstica instagram @wanda_nara

La historia creció a pasos agigantados y hasta se llegó a decir que vivía recluida en el lavadero y que comía gracias al jardinero que la ayudaba. Sin embargo, poco después trascendió otro audio de Carmen -esta vez una conversación que mantuvo con una agente de viajes que le designó Wanda para gestionar su regreso al país- en el que reveló que estaba angustiada porque todo se había salido de control.

“Yo estoy mal, estoy muy angustiada. Inventan cosas que ya no sé con qué cara mirar, la gente miente, de todo dicen. ¿Por qué no se ocupan de la vida de ellos?”, se la escuchó decir en el audio que transmitieron por LAM (América).

Tras la denuncia, Wanda Nara publicó fotos y videos de su empleada en los viajes familiares

En medio de la debacle, la esposa de Mauro Icardi evitó hablar con los medios sobre el tema y tampoco hizo declaraciones en sus redes. Hasta que, el viernes por la noche, publicó una seguidilla de fotos y videos que mostraban viajes familiares, fiestas de cumpleaños y postales hogareñas en donde aparecía Carmen.

Aunque ese día optó por no expresar nada de manera escrita, durante la tarde del martes y poco después de que fuera confirmado que su empleada ya regresó al país, emitió un comunicado oficial en el que afirmó que iniciará acciones legales.

El descargo de Wanda Nara tras las denuncias de su exempleada doméstica instagram @wanda_nara

“En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la señora María Carmen Cisnero Reboledo, las cuales incluyen seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores, y dado el interés que ha despertado esta señora en los medios de comunicación, les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”, leía el documento.

“Ha permanecido voluntariamente en dicho país recibiendo atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también las cuatro dosis de la vacuna covid, lo que demuestra el no abandono en ningún momento. Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica”, continuó. Y señaló: “He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí”.

Finalmente, concluyó: “Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias, iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto generar más daño y preservar la verdad de la información”.