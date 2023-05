Wanda Nara mostró la letra de la canción que le escribió a su hijo Valentino: “Que nadie te lastime”

escuchar

En su cuenta de Twitter, Wanda Nara reveló que le escribió una canción a Valentino López, su hijo mayor. Según contó, creó la letra hace mucho tiempo, pero recién ahora se animó a compartirla públicamente. Como cada de una de sus intervenciones, el tuit no pasó desapercibido para nadie y generó cientos de miles de interacciones.

Durante las últimas semanas, la conductora de MasterChef volvió a ser el centro de atención dentro del mundo del espectáculo. Más allá de su labor en televisión y su presencia en redes sociales, su situación amorosa atravesó una nueva crisis.

En este caso, fue la filtración de Candela Lecce, una joven de 23 años que sostiene que tuvo un encuentro con Mauro Icardi en un hotel de Puerto Madero, lo que detonó este escenario. Mientras el futbolista todavía niega esa versión y afirma que sigue junto a Wanda, la mediática anunció una nueva separación a través de sus redes sociales y hay mucho misterio sobre su actualidad en ese aspecto.

En medio de los rumores sobre un nuevo vínculo con L-Gante y todo lo que se comenta sobre el tema, en esta ocasión la empresaria se tomó el tiempo para compartir una intimidad familiar que enterneció a todos sus seguidores.

El tuit de Wanda Nara con la letra de la canción para su hijo Valentino Captura

“Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo”, comenzó Wanda en su tuit. A continuación, compartió unas líneas de la letra. El texto está dedicado a Valentino, el primer hijo fruto de la relación con Maxi López, que hoy tiene 14 años.

Ya desde el comienzo, la conductora no dudó en abrir su corazón y mostrar todo el amor que le tiene a su hijo: “Mi San Valentino. Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida, sos mi máxima alegría”.

Junto con el tuit de la canción, Wanda Nara también incluyó otro con fotos junto a Valentino Captura

En otro fragmento mencionó al fútbol, gran pasión del adolescente, y se refirió a los deseos que tiene para él. “Que nadie te lastime, ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño”, expresó. Sobre el cierre, manifestó también su felicidad al ver la persona en la que se convirtió Valentino: “Lo que mejor he logrado es como así te he criado”.

El posteo llega en medio de rumores sobre su lanzamiento como cantante. En una publicación de Instagram que realizó el fin de semana, Wanda posteó una foto con un texto que parece hacer referencia a la letra de un nuevo tema. Para darle aún más peso a esta versión, L-Gante comentó el posteo y especuló con el estreno de una canción.

La letra completa de la canción de Wanda Nara dedicada a su hijo

Mi San Valentino. Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida. Sos mi máxima alegría, mi energía y mi mejor melodía. Sos mi San Valentino, no me dan miedo los enemigos porque vos sos de los míos. Tu mundo es fútbol redondo y vos el mío. Que nadie te lastime, ni se anime. Que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos, y si algún día yo acá te dejo, te dejé todo organizado y pensado. Pero lo que mejor he logrado es como así te he criado. Mamá

LA NACION