Le preguntaron a Guillermo Francella si donaría para la colecta de Maratea y no anduvo con vueltas

El actor Guillermo Francella presenta, por estas horas, el estreno en las plataformas de la película Extorsión. Sin embargo, siempre se hace espacio para hablar, y pensar, acerca del fútbol. Confeso fanático de Racing Club, el intérprete matizó la crisis futbolística que atraviesa su equipo y dejó una contundente definición sobre Independiente, cuya noticia más importante de los últimos tiempos es la colecta que lleva adelante el influencer Santiago Maratea con el objetivo de sanear la economía de la institución roja.

Respecto de los cuestionamientos que recibió el entrenador de Racing en los últimos tiempos, tras haber sido despedido entre silbidos por la hinchada de Racing después de la derrota frente a Atlético Tucumán, Francella discrepó con ellos, y cuestionó el “exitismo” reinante en el fútbol argentino. “No lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago; no lo conozco (personalmente), pero me gusta lo que ha hecho en Racing”, dijo el actor en TNT Sports.

Asimismo, tildó de “insostenible” la postura triunfalista y puso en contexto la mala racha de Racing en los últimos partidos, al recordar los dos títulos que logró La Academia a fines de 2022 y principios de 2023. En ese sentido, no dudó en darle su explícito apoyo a los jugadores que conforman el plantel, y al presidente de la institución, Víctor Blanco.

Luego, el entrevistador, José Chatruc, quien días atrás contó que, a pesar de su identificación con Racing, había decidido aportar a la colecta para Independiente que realiza Maratea, le preguntó a Francella si él haría lo propio.

Francella dijo que no donaría para la colecta de Maratea y lo justificó

Sin demagogia, Guillermo respondió: “No, porque nos han verdugueado toda la vida, porque nosotros vivimos lo que vivieron ellos, y nos lastimaron mucho, siempre cargadas, y nosotros, nunca tuvimos peso en la AFA. No hay una persona que no conozca eso”.

En tanto, consideró que su equipo siempre fue “objeto de burla permanente”, y sentenció, sincero: “Entonces ahora, hacernos los buenitos...”.

A la vez, se compadeció con los Diablos Rojos, y aclaró que no disfruta el momento que atraviesa su rival de toda la vida. “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así. Yo lo viví con Racing y sufrí mucho, un club que tendía a desaparecer y que le pasó lo que le pasó por las conducciones que tuvo, como las conducciones dirigenciales que tuvo Independiente. No me gusta que le pase eso. La verdad que me da mucha, mucha pena”, aseveró.

En otro orden, se refirió al triunfo de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022, e hizo un comentario irónico sobre su ausencia en el lugar de los hechos. “Fue maravilloso. Me emocioné tanto... Aparte, un visionario. Yo venía de Alemania, Sudáfrica y Brasil, donde siempre lo vi, y el de Rusia no me gustaba, no voy a ir, y no me equivoqué, y acá dije: Qatar, me parece un calor, no podés tomar alcohol, esas cosas que hacíamos todos”, dijo, entre risas.

Sin embargo, explicó que su hijo, Nicolás, estuvo en Qatar, y se comunicaban a través de videollamadas desde el estadio. “Me emocioné muchísimo. El partido con Francia fue algo inolvidable”, concluyó.

