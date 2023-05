El mal momento de Candela Lecce: la echaron del trabajo tras el escándalo mediático con Mauro Icardi

escuchar

Luego de la filtración que la involucró con Mauro Icardi y que generó un escándalo mediático, Candela Lecce reveló que la echaron del trabajo que tenía en Olavarría, donde vive. Según su testimonio, la exposición la perjudicó y no le trajo ningún beneficio. En cuanto al supuesto encuentro con el futbolista, reafirmó su versión inicial y aseguró que fue engañada.

El escándalo se desató en los últimos días y generó mucha repercusión en el mundo del espectáculo. Luego de muchas idas y vueltas entre ambos, Wanda Nara anunció una nueva separación del delantero. El motivo de esta crisis fue la filtración de la influencer Pochi, que maneja la cuenta de Instagram Gossipeame, sobre una infidelidad.

En esta ocasión, Icardi habría tenido un encuentro en un hotel de Puerto Madero con Candela Lecce, una joven de Olavarría que durante meses mantuvo conversaciones con el futbolista. Según el testimonio de la involucrada, el jugador del Galatasaray le habría asegurado que estaba separado al momento de encontrarse. Al enterarse de la mentira, decidió dar a conocer el hecho que habría ocurrido hace algunas semanas.

Candela Lecce fue echada de su trabajo por el escándalo con Icardi

Luego de vivir horas de mucha exposición, Cande Lecce habló con Desayuno americano (América TV) y dio detalles del mal momento que atraviesa por esta situación. Todo surgió a partir de una pregunta de Ángel de Brito, que participó unos minutos del ciclo de Pamela David mediante videollamada. A raíz de la exposición que tomó su nombre en las últimas horas, la joven fue consultada sobre si iría al Bailando en caso de ser convocada.

En el comienzo de la respuesta, detalló que baila desde los cinco años y afirmó que no fue convocada por Marcelo Tinelli ni nadie de la producción, aunque no le cerró la puerta a la posibilidad. Sorpresivamente, Lecce continuó el diálogo con una revelación inesperada: “Hasta hace una semana tenía todo y ahora estoy sin trabajo. Siempre que haya trabajo ahí voy a estar yo”.

En esa misma línea, desde el panel acotaron que Candela trabajaba como administrativa en un estudio de Olavarría. A continuación, la joven explicó que la repercusión que recibió como consecuencia del escándalo con Icardi desembocó en su despido. “Olavarría es hermoso, pero es chico y quizás no les gustó esta exposición”, argumentó.

Cande Lecce relató su encuentro con Mauro Icardi

Por otra parte, la entrevista siguió con el relato del supuesto encuentro en la modelo y el futbolista. Sobre este tema, la joven de 23 años repitió su historia y manifestó que terminó enamorada después de los meses de charla y de verse con el futbolista. En primera instancia, contó que rápidamente se arrepintió de haberle contado a la influencer lo sucedido.

“En todo momento me dijo que estaba solo. Me decía que estaba en una situación complicada, pero siempre me aclaró que estaba separado”, recordó sobre lo que le dijo el jugador antes y durante el encuentro. En esa misma línea, expresó que Icardi se mostró como “una persona súper tierna” y que le prometió que se volverían a ver.

La historia que compartió Candela Lecce en Instagam luego de la entrevista y el escándalo con Mauro Icardi Captura

Luego del diálogo, publicó una foto en sus Stories de Instagram donde hizo énfasis en que se enamoró del deportista. “Si quieren juzgar a alguien que se enamoró, lo pueden hacer”, escribió sobre una imagen suya.

LA NACION