Wanda Nara mostró las remodelaciones de su nueva casa y sorprendió a todos al posar con L-Gante

“Día importante para mí. Seis millones de motivos para festejar. Un sueño más #36″, expresó Wanda Nara en sus redes sociales a fines de mayo. Si bien en un primer momento sus palabras generaron dudas entre sus 17.6 millones de seguidores, puesto que no estaba claro a qué se refería, el misterio duró poco. Reveló que se convirtió nuevamente en propietaria de una casa a estrenar en El Yacht, un exclusivo barrio de Nordelta. Ahora, la mediática compartió las tareas de remodelación que está haciendo en su mansión antes de la gran mudanza. Pero, eso no fue todo, sino que además se reencontró con Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante.

Wanda Nara mostró las remodelaciones que está haciendo en su nueva casa de Nordelta (Foto: Instagram @wanda_nara)

“Otro nivel de felicidad”, expresó Wanda Nara en una foto que subió a sus historias de Instagram. Se la pudo ver en una de las habitaciones del piso superior, la cual cuenta con un amplio ventanal con vista al lago. Este es uno de los espacios que está en construcción, puesto que el piso aún no está terminado y se pudieron ver algunos materiales que se utilizarán para la obra.

Según trascendió, Nara habría pagado 3.5 millones de dólares por la propiedad (Foto: Instagram @wanda_nara)

A su vez, también mostró imágenes de las maderas que posiblemente estaba eligiendo para los pisos y dejó ver algunos de los planos. A su vez, en una computadora se pudo advertir el diseño que estarían trabajando para la cocina: muebles de madera, una isla grande en el centro y cuatro lámparas de techo negras.

La casa está ubicada en el barrio El Yacht, de Nordelta (Foto: Instagram @wanda_nara)

Paralelamente, también mostró la vista que tiene en su nuevo hogar. Desde el balcón apreció una soñada puesta del sol. “New Home...” (Nuevo hogar), comentó junto a algunos emojis de herramientas de construcción. “Nuevos vecinos”, agregó, con emojis de anclas, salvavidas y un barco. “¡Divino! ¡Hola vecinos nuevos! Mucha tranquilidad hay por acá en la zona", dijo entre risas en el video que subió.

Asimismo, subió una foto para mostrar el outfit que eligió para visitar la obra: un top negro con pantalones cargo en el mismo color, un abrigo de piel color beige, borcegos negros, cartera de diseñador en el mismo color y lentes de sol. “Look capibara”, comentó junto a la imagen del roedor.

Nara mostró el look que usó para visitar su nueva casa (Foto: Instagram @wanda_nara)

Pero, eso no fue todo porque, además, dio cuenta que esta nueva etapa de su vida en una nueva casa vino de la mano de un reencuentro con L-Gante. En la selfie se los pudo ver a ambos en un auto mientras él formaba un corazón con las manos. “Tu capibara”, comentó Nara junto al emoji de un corazón marrón y musicalizó la historia con “Romantiko”, la canción del músico con Emanero. Si bien volvieron a mostrarse juntos, aún no está del todo claro cuál es el vínculo que tienen actualmente.

Tras mostrar imágenes de su nueva casa, Wanda Nara compartió una postal de su reencuentro con L-Gante (Foto: Instagram @wanda_nara)

En cuanto a la propiedad que compró la conductora de Love is Blind (Netlfix) en Nordelta, según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV) se trata de una casa “muy moderna”, con más de cinco habitaciones y “un vestidor enorme” por la cual habría pagado 3.5 millones de dólares. No estaba a la venta, pero Jesica Cirio se enteró de que estaba interesada en comprar una nueva casa y la puso en contacto con los arquitectos.

“Estoy construyendo la casa de mis sueños, en otro lugar y es a estrenar; donde pueda tener mis carteritas, cada uno de mis hijos su habitación y todo lo que sueño y nunca vi en ninguna”, expresó anteriormente Nara en sus redes sociales. “Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos. Puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo sola”, arremetió.

Cabe mencionar que Wanda Nara vive con sus cinco hijos en el edificio Chateau Libertador, en el barrio porteño de Núñez, donde además tiene otros departamentos en alquiler. Asimismo, tiene una casa en Santa Bárbara que, una vez instalada en su nuevo hogar, podría llegar a vender o alquilar.