Cómo es la casa de los sueños que Wanda Nara compró en Nordelta

Mientras María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi disfrutan de unos días como familia ensamblada en Turquía, donde celebraron un nuevo título del Galatasaray, equipo al que pertenece el futbolista, Wanda Nara decidió desembolsar una fortuna y comprarse su propiedad número 36.

Wanda Nara compartió la feliz noticia con sus seguidores de Instagram (Foto: Instagram/@wanda_nara)

“Día importante para mí”, escribió la mediática a través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 17.4 millones de seguidores, con una imagen en la que se la vio frente al espejo. Luego, añadió otra en la que registró el momento en el que, tras la operación inmobiliaria, se fue a tomar un café. “6 millones de motivos para festejar. Un sueño más #36″, señaló en un principio, lo que generó cierto misterio hasta que se conoció el motivo del mensaje.

El guiño de Wanda relacionado con el costo de la propiedad (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Pero, ¿cómo es el lujoso inmueble ubicado en el exclusivo barrio del Yatch Nordelta? Se trata de una residencia de tan solo tres años de antigüedad y de aproximadamente 1000 m² cubiertos, con un total de 12 baños, cinco dormitorios, dos cocheras cubiertas, un amplio vestidor, con enormes espacios distribuidos en distintos niveles y acabado de alta gama.

La lujosa vivienda se encuentra en el exclusivo barrio privado del Yatch Nordelta

Según contó Yanina Latorre, la casa está valuada en 6 millones de dólares

Así es la lujosa casa que se compró Wanda Nara

El vestidor de los sueños de Wanda Nara

La casa cuenta con 12 baños

Como lo ameritaba, la conductora de Love is Blind Argentina (Netflix) celebró su nueva adquisición, valuada en 6,5 millones de dólares, en las inmediaciones del nuevo hogar y con una velada en compañía de amigos, en la que no faltó el sushi ni las risas. Vajilla negra, copas de cristal tallado, servilletas de lino gris y centros de mesa con flores blancas, fueron los detalles que hicieron aún más especial aquella noche.

“Amigas, mi sueño se hizo realidad. Hoy 21 hs, las espero en casa”, fue el mensaje que la intérprete de “Bad Bitch” envió al grupo de WhatsApp que tiene con su círculo íntimo. Zaira Nara, Kennys Palacios, Flor Mellino, Nat Córdoba, Lu Campillay, Paulita Barreiro y El Chaqueño (colorista de Hair Malambo), fueron quienes se hicieron presente.

La mesa con la que Wanda Nara celebró el nuevo logro (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Sin embargo, el foco se lo llevó el costoso champán con el que brindaron. Se trató del Moët & Chandon Rose Imperial. En la versión de 750 ml cuesta $208.112. “La Bad Bitch volvió como loca, mil motivos para festejar”, expresó sobre la fotografía en la que mostró la bebida en cuestión.

El costoso champán con el que Wanda Nara celebró su nuevo logro (Foto: Captura Instagram/@wanda_nara)

Cabe destacar que, según contó Paula Varela este viernes en Intrusos (América TV), la casa no estaba publicada, sino que la conoció por intermedio de Jesica Cirio, con quien tuvo algunos conflictos tiempo atrás, pero en la actualidad mantiene una relación cordial.

Wanda Nara encontró su nueva casa por intermedio de Jesica Cirio

“Estoy construyendo la casa de mis sueños, en otro lugar y es a estrenar”, dijo la empresaria de cosméticos semanas atrás al referirse al proyecto en redes sociales. “Donde pueda tener mis carteritas, cada uno de mis hijos su habitación y todo lo que sueño y nunca vi en ninguna”, añadió.

En ese sentido, dejó en claro que este paso en su vida es mérito de su esfuerzo e independencia. “Siempre me hice cargo de todo. Y me ocupo de mis más de 30 propiedades, 5 hijos, 10 mascotas, 15 autos. Puedo con eso y con todo lo que me seguiré comprando y teniendo SOLA”, lanzó.

La vivienda en cuestión, que queda en el exclusivo Yacht Club de Nordelta, y a la cual señaló como “la casa de sus sueños” (mismo nombre con el que se conocía a la casa en la que conviven Mauro Icardi y la China Suárez), se suma a un largo listado de propiedades en su poder: un penthouse en Estambul, un departamento en Milán, cinco departamentos en el edificio Château Libertador y la casa en el barrio Santa Bárbara, entre otros.