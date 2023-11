escuchar

Después de algunas idas y vueltas, terceros en discordia e indirectas en las redes sociales, hoy Wanda Nara y Mauro Icardi demuestran que viven un gran momento a nivel pareja. Actualmente, la mediática divide sus días entre Turquía, donde están su marido y cuatro de sus cinco hijos, e Italia, donde graba Bailando con las estrellas. De igual manera, encuentra tiempo para interactuar con sus 17 millones de seguidores y compartir detalles de su vida. Tanto es así que, en las últimas horas se puso nostálgica y publicó una antigua postal que data de los días previos a su gran fiesta de casamiento con el delantero del Galatasaray, hace casi una década.

Sin duda alguna, la historia de amor entre la empresaria y el deportista es una de las más conocidas y escandalosas de la farándula. Para hablar de su romance es preciso remontarse al 2013, cuando Wanda anunció públicamente su separación de Maxi López, su marido y padre de sus tres hijos varones, Valentino, Constantino y Benedicto.

Entre medio de rumores de infidelidad de parte de él, encontró consuelo en los brazos de Mauro Icardi, quien, además de jugar en el mismo club que López, Sampdoria, era un gran amigo de él y prácticamente uno más de la familia.

En mayo de 2014 Wanda Nara y Mauro Icardi hicieron una fiesta para 200 personas Personajes.tv/Gerardo Viercovich

Contra todo pronóstico, Nara e Icardi apostaron por su amor y su inicio fue tan escandaloso que su historia hasta tiene un verbo propio, “icardiar”, que significa robarle la novia a tu amigo.

El 27 de mayo de 2014, la pareja dio el “sí, quiero” en el Registro Civil de San Isidro y 10 días después, el 7 de junio, hicieron una superfiesta para 200 invitados en el Palacio Sans Souci en San Fernando.

Su boda fue una de las más recordadas, y justamente a unos meses de cumplir una década como marido y mujer, la exconductora de MasterChef (Telefe) publicó en sus stories de Instagram una postal de la previa de su casamiento. “10 años atrás, cuando Dolce & Gabbana le mandaba en esta caja su traje de novio”, escribió en la descripción de la foto.

Wanda Nara compartió una postal de la previa de su casamiento con Icardi (Foto: wanda_nara)

En la misma se pudo ver a un joven Icardi - tenía 21 años al momento de la boda - vestido con unos shorts deportivos y el torso descubierto, apuntándose la cabeza con una pistola verde de agua, como si se estuviera “arrepintiendo”. Estaba parado junto a una imponente caja de la firma italiana que contenía su vestuario para el casamiento.

Mientras que para su fiesta de casamiento el exfutbolista del París Saint-Germain lució un traje negro de la casa de moda italiana, la novia modeló un diseño blanco de Claudio Cosano. La pareja celebró su unión junto a los tres hijos de Nara y el 19 de enero de 2015 y el 27 de octubre de 2016, agrandaron la familia con la llegada de Francesca e Isabella, respectivamente.

Wanda Nara adelantó la decoración de Navidad y mostró cómo quedó su casa de Estambul

Como ya es costumbre, Wanda Nara disfruta de hacer público gran parte de su día a día. Así como en las últimas horas rememoró su casamiento con el padre de sus hijas, esta semana también compartió con sus seguidores que se adelantó a la Navidad y al ritmo de “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” de Michael Bublé, mostró cómo quedó decorada su casa de Estambul.

“Ya empezamos a decorar la casa para Navidad. Empezar el ocho significa tener pocos días la casa decorada y siempre nos trajo suerte y amamos la Navidad”, justificó la mediática. En el video, se puede ver la sala decorada con un gran árbol, adornos y cinco botas navideñas, una por cada uno de sus hijos, entre varios otros arreglos.