Isabella Icardi cumplió siete años y sus padres, Wanda Nara y Mauro Icardi le hicieron un festejo que quedará para el recuerdo. Instalados en Estambul, Turquía, donde el delantero del Galatasaray es ídolo absoluto de la institución, la niña vivió un día soñado en una celebración donde no faltó el glamour, el color ni los invitados especiales, y hasta fue sorprendida con un lujoso regalo que la emocionó mucho.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 17 millones de seguidores, Wanda, junto a Isabella e Icardi, realizó un posteo alusivo a la celebración donde se la puede ver a su hija muy feliz, como si estuviera en un mundo de fantasía, mientras sus padres mostraron su orgullo al verla disfrutar.

El cartel con su nombre rodeado de sus padres, el cumpleaños número 7 de Isabella Icardi Instagram (@wanda_nara)

“Feliz cumple a nuestra pequeña Isabella te amamos tanto, princesa. Nunca pierdas ese corazón enorme y esa dulzura que te hace especial. Mucha salud y felicidad. Te amamos tanto tus papás y hermanos. Felices 7 Mamá, Papá, Valu, Coki, Benchu y Fran”, escribió la empresaria en un posteo que compartió en la red social Instagram, donde encontró una gran recepción de sus seguidores, quienes aplaudieron la iniciativa.

A través de sus Stories, Wanda mostró más detalles de la intimidad de este festejo, en el que Isabella fue la protagonista. En un lugar al aire libre, se ubicaba un inmenso cartel luminoso con las letras de su nombre, sumado a una gran cantidad de globos rosas que decoraban el lugar.

Isabella junto a Wanda Nara y Mauro Icardi Instagram (@wanda_nara)

En la fiesta no faltó un castillo enorme de color rosa, que hacía juego con una falsa torta de cinco pisos, personajes animados y un animador para conducir el evento. Así como un caricaturista que fue dibujando a los invitados de la fiesta.

Además de la ambientación, la música formó parte de la celebración y fue así como Wanda eligió el tema “Waka, Waka” de Shakira, que la artista colombiana grabó como cortina musical del Mundial 2010 realizado en Sudáfrica.

Asentada en Turquía, donde acompaña a Icardi en su travesía por el fútbol turco, y, a su vez, con algunas visitas esporádicas al país para tratar su problema de salud, Wanda mostró todo el detrás de escena del festejo número 7 de su hija, quien, en todas las imágenes, se muestra feliz.

Por último, a la hora de entregar los regalos, Wanda preparó una sorpresa. En un video, que compartió en sus redes sociales, se ver cómo la lleva a Isabella con los ojos vendados (para taparlos utilizó una bufanda del Galatasaray) al garage de su casa, donde tuvo que recorrer un largo pasillo. Una vez en la cochera, la cámara enfocó un auto rosa y un buggy a batería, que fueron los obsequios que la pequeña recibió por su cumpleaños. En otra filmación, se la puede ver a Isabella cuando se sube a los mini vehículos para probarlos, mientras su padre le da indicaciones de manejo.

Tras este posteo, los usuarios no perdieron ocasión para felicitar a Wanda e Icardi por la dedicación que pudieron en el evento. Además, les dejaron algunos comentarios al respecto: “Es la carita de Zaira, versión rubia”; “Quiero ese cartel para mi cumple… Me enamoré”; “El que puede, puede y el que no mira como yo”; “Estamos enamorados de esta familia”, fueron algunas de las reacciones más ingeniosas al posteo que realizó la mayor de las hermanas Nara.

A continuación, algunas de las fotos más destacadas del cumpleaños de Isabella Icardi:

Los increíbles regalos que recibió Isabella Icardi en su cumpleaños Instagram: @wanda_nara

Isabella probó el auto rosa que Wanda y Mauro le regalaron en su cumpleaños Instagram: @wanda_nara

La foto de Isabella con su hermano Coki López Instagram: @wanda_nara

La foto de Isabella con su hermano Benedicto López Instagram: @wanda_nara

La foto de Isabella con su hermana Francesca Icardi Instagram: @wanda_nara

Wanda y Mauro disfrutaron con Isabella en el día de su cumpleaños Instagram: @wanda_nara

Isabella Icardi celebró con sus amigas en el día de su cumpleaños número 7 Instagram: @wanda_nara

Las fotos del cumpleaños de Isabella Icardi Instagram: @wanda_nara

Las fotos del cumpleaños de Isabella Icardi Instagram: @wanda_nara

La extensa mesa que Wanda Nara preparó para el cumpleaños de Isabella Icardi, con un guiño a Turquía Instagram: @wanda_nara