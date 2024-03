Escuchar

Kennys Palacios, nacido en el partido bonaerense de San Fernando, llegó al mundo de la peluquería y el estilismo casi por casualidad. Luciana Salazar, Karina Jelinek -con quien también vivió un tiempo en su casa de Nordelta-, Silvina Luna, Vitto Saravia, Victoria y Stefanía Xipolitakis, Floppy Tesouro, Barbie Velez y muchas otras figuras, recurrieron a sus manos. Y por supuesto, también lo hicieron las hermanas Zaira y Wanda Nara, convirtiéndose en amigo íntimo y la persona de suma confianza de esta última.

Kennys Palacios no es más el estilista de Wanda Nara por una insólita razón: “No estoy más”

Ahora, el estilista histórico de Wanda Nara decidió hacer un cambio radical en su vida y compartió una verdad oculta. Por medio de un vivo de Instagram junto a Aníbal Pachano, el peluquero reveló que no trabaja más para la mediática.

“¿No estás con Wanda?”, le preguntó el coreógrafo. Ante esta consulta, Kennys decidió sincerarse: “No, estoy con un millonario”. El artista reaccionó sorprendido y le confesó que “no lo podía creer”.

Dada la proximidad entre Wanda y el peinador, no parecía posible que este se moviera del lado de su amiga, con quien, incluso, llegó a convivir muchos años en el exterior y a volverse una parte fundamental de la familia, estableciendo lazos muy cercanos con los hijos de ella.

Pese a que Kennys Palacios prefirió resguardar la identidad de su nuevo empleador, por el que se animó, luego de su paso por el Bailando (América TV), a dejar atrás a Nara, contó que esta persona en cuestión fue muy directa con su propuesta: “Me dijo ‘¿querés venir?’ ¡Bueno, voy obvio!”.

Ante esta revelación, Aníbal Pachano no pudo evitar darle algunos consejos para conquistarlo: “Hacé de todo, mucho ejercicio de pájaro carpintero”.

Wanda Nara presentó su nuevo tema y reveló cómo sigue su carrera musical

Wanda Nara presentó este jueves su nuevo tema musical, “Money”, desde Buenos Aires. Según adelantó la mediática, se quedará en la Argentina hasta el domingo 24 de marzo. En su visita exprés, realizó una aparición pública durante el lanzamiento y habló con la prensa. Con entusiasmo y proyectos a futuro, aseguró que volverá a conducir MasterChef (Telefe) a mitad del 2024. Acerca de su trayectoria como cantante, adelantó que le ofrecieron hacer colaboraciones y conciertos en los estadios más reconocidos del país.

En diálogo con LAM (América TV) adelantó que volverá a ser conductora del programa de cocina y especificó que este viernes se reunirá con la producción de Telefe para acordar la fecha de su regreso. “Creo que va a ser a mitad de año”, aclaró y continuó: “Vuelvo al país en mayo”.

De inmediato, reveló que para agosto le ofrecieron hacer shows en algunos de los teatros y estadios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. “Está todo medio cerrado. Vamos al Gran Rex, al Luna Park y al Movistar Arena”. Sin embargo, insistió: “Vamos a ver”.

Además, la mediática aseguró que recibe constantemente mensajes de otros artistas para realizar colaboraciones, por lo que no descarta nuevos lanzamientos, además de los que ya tiene previstos, pronto: “Empezaron a contactarme un montón de cantantes y yo pregunto: ‘¿Qué? ¿Conoce mi música?’. Son grosos mal y me escriben y me dicen que les encanta ‘Bad Bitch’”.