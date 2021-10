Wanda Nara y Mauro Icardi, separados: qué se sabe y qué hay detrás de la ruptura

La palabra de Andrés Nara, el papá de Wanda, al enterarse de la separación de su hija

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Andrés Nara aseguró que no estaba al tanto de la separación de su hija mayor: “No sé mucho del tema y no quiero opinar, más allá de que me dolería muchísimo que sea cierto porque Mauro se portó muy bien ya sea con los hijos de ella (Valentino, Benedicto y Constantino) y con las nenas (Francesca e Isabella). A Wanda siempre la respetó. Los detalles de lo que pasó no los sé y no me gustaría entrometerme. Lo que más me importa es que ella esté bien”. Vale recordar que el empresario y la mediática estuvieron muchos años distanciados y, según él mismo contó en recientes entrevistas, hace un tiempo comenzaron a recuperar el vínculo.

En medio del caos que generó su mensaje en redes, Wanda le respondió un mensaje a Keren Weinstein, más conocida en sus redes sociales como @chismesdeker, y le confirmó que ya no está en pareja con Icardi. “Me separé”, fue el textual de la rubia.

Pese a que no hay confirmación, muchos apuntan a Eugenia ‘la China’ Suárez como la posible causante de la ruptura del matrimonio. Según el repaso que hizo Victoria ‘Juariu’ Braier, que se encarga de seguir todo lo que hacen y muestran los famosos en las redes, Wanda le daba muchos likes a la China pero, de un momento a otro, este sábado dejó de seguirla en Instagram. Por otra parte, en algunos de los últimos posteos de la ex Casi Ángeles desde Madrid, donde se encuentra instalada por compromisos laborales, se pueden observar varios “Me gusta” de Icardi. En medio del revuelo que se armó y el mensaje de la mediática, en las redes comenzaron las especulaciones y señalaron a Suárez, recordando el episodio que protagonizó con Vicuña cuando él todavía estaba en pareja con Pampita Ardohain.

Luego del misterioso posteo en sus historias de Instagram, la empresaria dejó de seguir a su marido en la red social y esto aumentó los rumores de la crisis.

La empresaria compartió en Instagram un mensaje que generó sospechas de una posible separación del futbolista. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, expresó en un textual que puso con letras blancas en un fondo negro. Si bien a los pocos minutos borró el posteo, luego volvió a subirlo.