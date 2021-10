Micaela Tinelli increpó a una actriz porno que le propuso un encuentro íntimo a Lisandro López: “Ubicate”

Micaela Tinelli increpó a Jazpincita, una actriz porno que invitó a su novio, el futbolista Lisandro “Licha” López, a tener un encuentro íntimo. La hija del conductor de ShowMatch condenó su actitud en un mensaje privado, pero la destinataria luego lo hizo público al mostrarlo en sus redes sociales.

“Che, hermana, ubicate en la palmera”, escribió Tinelli a la mujer conocida por su contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. Por su parte, Jazpincita compartió de manera pública el ida y vuelta con sus seguidores. “Perdón, hagamos un trío”, contestó la actriz.

A continuación, exhibió en su cuenta de Twitter todos los mensajes que se envió con la joven empresaria de 32 años. La mayor de las hijas de Marcelo Tinelli intentó cerrar la conversación: “Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien”.

La empresaria censuró el accionar de la actriz porno en un mensaje privado Twitter

Pero Jazpincita, lejos de querer terminar la charla, retrucó: “¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Por favor, me río sola”. “Sí. A vos que te metés con pibes con novias. Sos lo menos, no importa el apellido. Sos una pobre piba”, contestó Micaela. A lo que la actriz cuestionó: “¿Es joda? ¿Me metí con tu novio? No”. “No, pero te hacés la canchera”, concluyó la empresaria.

Sin embargo, algunos minutos después de protagonizar en privado el picante cruce, Jazpincita decidió publicar las capturas de pantalla del intercambio, que rápidamente se volvieron virales. “Mica Tinelli me bardea porque me quiero c... al novio Licha López. Yo solo quería darle suerte a Boca”, manifestó.

Jazpincita exhibió en su cuenta de Twitter todos los mensajes que se envió con Mica Tinelli Twitter

La mayor de las Tinelli expresó su indignación tras el ataque. “Ahora me escribe medio planeta porque la mina sube mis mensajes”, dijo. Y varias usuarias demostraron su apoyo. “Está claro que quiere hinchar los h..., pero ni bola reina, a estas guanacas hay que ubicarlas”, opinó una seguidora. “Hermana, ubicala por atrevida”, expresó otra.

Tiempo atrás, Micaela ya había tenido otro cruce con una fanática que había hecho un comentario sobre su pareja. En aquella oportunidad, sin embargo, la conversación fue menos violenta. “Mica, muchas lo amamos a Licha. Y vos tenés la dicha de tenerlo. Hermosa pareja”, indicó la usuaria. Y Tinelli respondió: “¡Claro! Como él tiene la dicha de tenerme a mí”.

La misma persona volvió a contestar: “Obvio, sos re diosa y se los ve de mil. Ojalá sean felices. Siempre cuidalo porque nos tiene que dar la séptima”. Con esas palabras, la admiradora hizo alusión a que, como todo hincha de Boca, espera que el novio de Micaela y todos los jugadores xeneizes puedan levantar en algún momento una nueva Copa Libertadores de América.

El detalle de la relación de Micaela Tinelli y Lisandro López que sorprendió a sus fans

El año pasado, Tinelli reveló en su cuenta Instagram algunos detalles íntimos de su relación con el jugador y sorprendió a más de uno al contar que no dormían juntos. “Nadie entiende por qué duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender. Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León tienen sus mañas de noche... Roncan y Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, pero entiendo que él no”, expresó la diseñadora.

Mica había revelado en su cuenta Instagram algunos detalles íntimos de su relación con el jugador y sorprendió a más de uno al contar que no dormían juntos Gerardo Viercovich

Al parecer, Micaela no tiene problemas en descansar lejos de su novio por el amor que le tiene a sus mascotas. “No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien”, indicó.