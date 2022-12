Wanda y Zaira Nara se reconciliaron con su papá Andrés: las fotos familiares que lo comprueban

escuchar

La relación entre Andrés Nara con sus hijas, Wanda y Zaira, fue distante durante alrededor de ocho años. En abril de este año, incluso el hombre reconoció que no conocía a sus nietas Isabella y Francesca, las dos pequeñas de 6 y 7 años respectivamente, que la mediática tuvo con Mauro Icardi. Un día después del cumpleaños 36 de la modelo, ambos compartieron fotografías familiares juntos, lo que indicaría una reconciliación tras la larga disputa. “Nara-López-Icardi en Buenos Aires”, compartió Wanda en su cuenta de Instagram.

El origen de la pelea entre Nara y sus dos hijas se remontó a 2013, cuando la empresaria se separó de su entonces pareja, el exfutbolista Maxi López, con quien tuvo tres hijos, Valentino, Constantino y Benedicto. Según reveló el mismo Andrés, realizó varios intentos, “equivocados, quizá”, para que la mediática retomara su relación con su exmarido. Además, aquel momento coincidió con la separación del hombre con la madre de las hermanas, Nora Colosimo. “Nunca la entendieron. Ellas pensaron que había alguna tercera en discordia”, señaló.

Wanda Nara compartió las imágenes junto a su padre y sus hijos. Instagram: wanda_nara

“Uno hace lo que puede. La idea era que ellas fueran independientes. Yo soy de una generación de machistas. Pero la intención de su madre y la mía era que se manejaran de forma independiente. Que no tengan que depender de ningún hombre. Evidentemente, se me fue la mano, porque ahora ni siquiera dependen de mí”, apuntó Nara en una entrevista a comienzos de este año.

Andrés Nara posó con sus nietos tras la reconciliación. Instagram: wanda_nara

Pero todo pareciera que retomaría su cauce, luego de que la mediática compartiera a través de su cuenta de Instagram, donde acumuló más de 15 millones y medio de seguidores, unas instantáneas en las que aparece junto a su padre y este, con sus nietos. Se trataría del primer encuentro entre Andrés Nara y las hijas de Icardi. Además, Colosimo comentó la publicación con un corazón.

Andrés Nara compartió una foto junto a Zaira y su hija Malaika. Instagram: andres_r_nara

El progenitor de la mediática también compartió las imágenes, bajo el título: “Mis amores”. Además, sumó otra fotografía junto a Zaira y Malaika, una de las dos pequeñas que la modelo tuvo con Jakob Von Plessen. Este último, a la vez que Andrés, no recibió la invitación al 36 cumpleaños de Wanda, que celebró el pasado viernes en un bar exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, junto a sus allegados.

Su opinión frente al “Wandagate”

Tras el escándalo mediático a raíz de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi el año pasado, que se conoció popularmente como el “Wandagate”, el padre de Zaira y la mediática se pronunció ante la situación. “No me metí en su momento y no me voy a meter ahora tampoco, pero mi hija es una chica muy inteligente, muy capaz”, señaló en marzo pasado.

ARCHIVO-. Andrés Nara dio su opinión sobre el WandaGate.

Y agregó: “Si ella determinó seguir [la relación], es porque siente que vale la pena. Eso lo sabe la pareja por un gesto, una mirada, por el tiempo que estuvieron. No necesita que nadie le diga lo que tiene que hacer o dejar de hacer”. Además, apuntó que, aunque no tenía una “excelente relación” con Icardi, reconoce que se comportó como un padre con los tres hijos que la mediática tuvo con Maxi López.

LA NACION