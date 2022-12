El fuerte reproche de Locho Loccisano a Flavio Mendoza en PH por haberlo “bochado” en dos castings: “¿Qué buscás?”

escuchar

Locho Loccisano volvió a impulsar su carrera como cantante tras su paso por El Hotel de los Famosos (eltrece). De hecho, actualmente forma parte del jurado de Canta Conmigo Ahora, en el mismo canal. El joven debutó como artista callejero y se presentó a numerosos castings, incluso a un par bajo el nombre de Flavio Mendoza, pero nunca consiguió superarlos. Este fin de semana, se cruzó con el director artístico en Podemos Hablar (Telefe) y le reclamó por haberlo “bochado” de las pruebas: “Estoy un poco enojado”.

“Te voy a decir algo, en chiste. ¿Qué ves en los artistas cuando los elegís en un casting? Porque yo hice dos tuyos y no quedé. Estoy un poco enojado, la verdad”, expresó el cantante y exconcursante del reality. Además, consultó por el “secreto” que se requiere para superar un casting del director artístico: “¿Qué buscás en los artistas? Porque durante años, uno insiste e insiste y no... ¿La autenticidad? ¿La actitud en el escenario?”, preguntó Loccisano, quien contó que asistió a dos pruebas dirigidas por Mendoza: El Circo del Ánima y otra que no recordó.

El fuerte reproche de Locho Loccisano a Flavio Mendoza por haberlo “bochado” en dos castings.

“El tema de mis espectáculos es que, por ahí, el artista tiene que ser completo. El que canta, tiene que bailar, y así. Por ahí, se elige a un cantante bueno y lo demás lo cumplimos nosotros con enseñarlo. Pero digamos que es eso. Antes eran hasta más difíciles”, apuntó Mendoza. Ambos se reencontraron en el plató de Podemos Hablar (PH, Telefe), en diálogo con su conductor, Andy Kusnetzoff. “A veces no es el momento”, acotó el presentador.

“Lo importante en un casting es ser caradura”

Locho recordó el momento del casting. “Me acuerdo de que ese día me puse mal, porque creía que estaba para quedar. Hasta que fui a ver la obra y vi a los dos cantantes, un chico y una chica, y dije: ‘Claro, qué ingenuo fui’”, relató el joven, cabizbajo. El artista contó que la canción que preparó para la prueba artística fue “Caraluna”, de Bacilos. “Me dijeron que esa no, que cantara otra, y yo no sabía cuál más cantar. Además, estaba Flavio ahí, para mí era una presión”, señaló Loccisano, entre risas.

Locho Loccisano mostró imágenes de cuando era artista callejero: "Pronto volveré". Foto/Instagram: @locholoccisano

“Lo importante en un casting es ser caradura, onda no tener vergüenza”, apuntó Mendoza. “Porque tenés ese momento para demostrar todo y es muy difícil. Vení con todo, equivocate acá. Sé auténtico, porque por ahí no mostrás lo que querés. Pero mejor que no te elegí, al final te fue mejor”, destacó el director artístico. A lo que el cantante apuntó: “Bueno, podría haber sido un paso más en mi carrera”. “Y quién dice que no lo sea, con el tiempo”, concluyó Flavio.

A lo largo del reality de los famosos, se lo vio a Locho con grandes aptitudes para cantar y tocar la guitarra. En los eventos especiales y karaokes que se celebraban en el hotel, casi siempre era el encargado de animarlo con una canción e incluso tuvo la oportunidad de cantar a dúo con Patricia Sosa.

