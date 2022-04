Andrés Nara reconoció que casi no tiene relación con sus hijas ni con sus nietos y que no quiso meterse para nada en el Wandagate

Una vez más, Andrés Nara, el papá de las famosas modelos Wanda y Zaira Nara, habló de la escasa y también mala relación que tiene con sus hijas y de sus pocas expectativas de que la situación se modifique a futuro.

Entrevistado por Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, por América, el empresario también le dedicó algunos párrafos a Maxi López y a Mauro Icardi y reconoció que directamente no conoce a Isabella y a Francesca, las dos hijas mujeres de Wanda.

En un móvil en vivo, Nara arrancó la entrevista elogiando a la conductora: ”¡Estás muy hermosa!”, disparó y de inmediato comenzaron las preguntas sobre sus hijas. En primer lugar, De la V le preguntó si alguna vez imaginó que sus hijas se convertirían en figuras tan populares.

“Uno hace lo que puede. La idea era que ellas fueran independientes. Yo soy de una generación de machistas”, comenzó. “Pero la intención de su madre y mía era que se manejen de forma independiente. Que no tengan que depender de ningún hombre. Evidentemente se me fue la mano porque ahora ni siquiera dependen de mí”, acotó divertido.

Florencia recordó cómo la acompañaban a Wanda cuando participó del programa Patinando por un sueño, y Andrés reconoció que hubo momentos en los que necesitan estar unidos y apoyarla. “Igualmente ella es muy inteligente, las dos son chicas hiper capaces. Y como yo siempre digo ´no es tan importante el que sabe mucho, como por ejemplo los maestros o los profesores, sino el que llega, el que sabe llegar ´. Evidentemente nosotros supimos llegar, tanto la madre de las chicas como yo, ellas pudieron entender ese ABC”, explicó, y reveló que si bien sus hijas tienen estilos totalmente distintos, llegan al mismo resultado.

Otros tiempos. Andrés Nara junto a su hija Wanda

Sobre su relación con ellas, Nara reconoció que no está en su mejor momento. “Desgraciadamente yo tengo mi personalidad, no lo voy a negar. No estamos en la mejor sintonía. Con Zaira hablamos, igual hace bastante que no lo hacemos , pero hay una parte que se complica y que puede ser la distancia y las situaciones personales: ellas no quieren que yo esté en los medios, pero para nada. Las entiendo”, reveló. Luego contó que no tiene una gran relación con Mauro Icardi, pareja de Wanda, pero que podría ser porque no tuvieron el tiempo suficiente para conocerse.

Luego de repasar que siempre fue un padre muy presente y que las acompañó en todo lo que pudo, contó que el alejamiento respondió a una sumatoria de cosas, y entre ellas la separación de la madre de las chicas, Nora Colosimo: “Nunca la entendieron. Ellas pensaron que había alguna tercera en discordia”. Luego, mencionó sus intentos -”equivocados, quizá”, reconoció- para que Wanda continúe su relación con Maxi López cuando todo empezó a ir mal y su aparición en los medios de comunicación.

Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, con sus nietos en París

En relación a Maxi López, explicó que siempre defendió ese matrimonio porque él apostaba a que la familia continuara unida, que se enojó mucho con Maxi cuando se enteró de las infidelidades y que si bien el en algún momento lo asesoró en el plano empresarial frente a algunos negocios, nunca gestionó dinero del matrimonio. “Nunca más hablé con Maxi López” .

Sobre un posible acercamiento, Nara explicó que no cree que suceda, al menos en un tiempo cercano. “Yo estoy abierto, no tengo problemas. Yo las amo” , aclaró, y explicó que se tendrían que dar muchas situaciones para que se componga la relación.

“Me voy acostumbrando a no conocer a mis nietas”, reveló. Cuando le preguntaron por su novia, Débora Giménez, 28 años menor que él, explicó que no tiene nada que ver en el conflicto y que ella misma le insiste que tiene que conocer a las nenas de Wanda. Sobre los hijos de Zaira, contó que sí los conoce pero que, por ejemplo, no va a asistir este fin de semana al festejo de cumpleaños de Viggo, porque no lo invitaron. “No puedo ir de prepo”, se sinceró.

Andres Nara reveló que no fue invitado al cumpleaños de su nieto, Viggo Silvestre Von Plessen

Por último, consultado por su reacción cuando sucedió el famoso Wandagate, el empresario reconoció que no habló con Wanda y que tampoco mencionó la situación cuando habló con su exmujer durante aquellos agitados días.