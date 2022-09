Will Smith volvió al ruedo: visitó un pueblo de Ecuador para grabar una serie documental

Desde hace varios meses, la vida profesional de Will Smith es un verdadero misterio. Luego de la última edición de los premios Oscar, en la que le dio una bofetada al comediante Chris Rock, su carrera como actor quedó seriamente comprometida y muchos de sus futuros proyectos en cine fueron suspendidos. Por ese motivo, su reaparición en público al frente de una nueva producción llamó poderosamente la atención de sus seguidores.

En las últimas horas, Smith llamó la atención de una verdadera oleada de curiosos cuando sorpresivamente se dejó ver en Alausí, un pueblo de Ecuador. En ese lugar, se encuentran las vías de un tren que pasa por la Nariz del Diablo, un tramo ferroviario muy conocido por su camino en zigzag, y cuyo recorrido entrega majestuosos paisajes, como también imponentes abismos. Se trata de la que muchos consideran la red ferroviaria más compleja jamás llevada a cabo, y cuya construcción se cobró la vida de una gran cantidad de hombres.

E l actor de 53 años se mostró muy amable con quienes se acercaron a saludarlo y sacarse selfies con él.

El motivo que llevó a Ecuador es la filmación de la segunda temporada de la serie documental que produce y conduce para Disney+ llamada Bienvenido a la Tierra. Los primeros episodios de ese ciclo, que se encuentran disponibles en la mencionada plataforma streaming, tienen a Will frente a muchas de las mayores bellezas naturales del planeta. A lo largo de la filmación en Alausí, un pueblo que se ubica en la provincia ecuatoriana de Chimborazo, Smith se mostró muy relajado, vistiendo una remera amarilla y una gorra. La sorpresa de sus fans fue mayor, no solo por verlo en un lugar tan inesperado, sino también porque se trata del primer trabajo profesional en cinco meses.

Will Smith busca retomar su profesión, luego del mencionado momento en la noche de los Oscar. El “slapgate” se produjo el pasado 28 de marzo, durante la última ceremonia de los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Luego de que Rock subiera al escenario a entregar una estatuilla e hiciera un chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett-Smith, el protagonista de Soy Leyenda comenzó a insultar desde la platea para finalmente subir al escenario y darle una bofetada al humorista.

Smith recibió minutos después el Oscar a mejor actor protagónico por su labor en Rey Richard: una familia ganadora, e hizo una solapada alusión a lo ocurrido que sonó más a justificación que a pedido de disculpas. Sin embargo, con el paso de las horas, no solo se criticó su actitud, sino también la pasividad que mantuvo la Academia, que apenas condenó el hecho a través de un tuit una vez finalizada la entrega. Días después, la presión pública llevó a un comité de la institución a tomar una medida disciplinaria: prohibirle al actor asistir a la ceremonia de entrega del premio durante los próximos diez años.

“Ha pasado un minuto... En los últimos meses estuve pensando mucho y haciendo mucho trabajo conmigo mismo. Ustedes me han hecho algunas preguntas justas, y quiero tomarme un momento para responderlas”, se lee en el comienzo del video que Smith subió hace varios días a su cuenta personal de YouTube. “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso, cuando ganaste el premio?”, dice en primer lugar. “Es todo borroso”, responde mirando a cámara. “Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar, y cuando lo esté, me lo hará saber. Así que te digo a vos, Chris, que te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable, y estoy aquí para cuando estés listo para hablar”.