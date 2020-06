El editorial del periodista en el programa "Cada Mañana" de Radio Mitre Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 15:15

Horas antes de que Luciano Zarich entrara a Vicentin y concretara la intervención de la empresa , el periodista Guillermo "Willy" Kohan se refirió a la repercusión de la movilización del campo en repudio al avance del Gobierno sobre la cerealera, que en diciembre había entrado en cesación de pagos. Y también se refirió al eco de la intervención en el masivo cacerolazo de este miércoles en plena cuarentena por coronavirus .

Tras recordar que la victoria de Omar Perotti en las elecciones había contado con el fuerte apoyo de las zonas de Avellaneda y Reconquista, Kohan explicó cuál era la alternativa a la expropiación, la "solución santafecina" que se barajaba en esa provincia. "Se habla de una asociación, en todo caso, de un rescate de la compañía Vicentin, con los accionistas adentro, eventualmente con la participación de YPF Agro, también de las cooperativas", enumeró.

Con el proyecto de expropiación, primero, y la intervención después, Kohan consideró que el avance del Gobierno tuvo impacto en otras áreas sensibles de la realidad política del país. "Generó muy malas señales para las expectativas políticas, expectativas económicas. Se afectó muy fuerte la negociación de la deuda, tanto es así, que ayer el presidente Alberto Fernández comenzó a pisar el freno y dijo que no se trataba de pelear con nadie sino de ayudar a la empresa y al mismo tiempo confirmó que la Argentina va a mejorar la oferta con los acreedores", comentó.

Después de mencionar que el interventor había podido entrar a la empresa junto con el CEO de la firma, Sergio Nardelli , Kohan destacó el papel preponderante que desempeña el juez civil y comercial Fabián Silvano Lorenzini (44). Nacido en el seno de una familia de trabajadores rurales y con dos años en el cargo, Lorenzini permitió que este miércoles la empresa funcione: "Se firmaron cheques y se hicieron pagos, con el directorio y todo bajo el amparo del juez. 'Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada'. Esa fue la tregua que se pactó ayer [por el miércoles] veremos que sucede en las próximas semanas. Si esto se trata de maquillaje, de un poco de albertismo para, naturalmente, contener la furia que estalló por los proyectos del Instituto Patria o si esto, en definitiva es el inicio de una negociación".

Kohan alertó que hubo algunas voces que respaldaron la candidatura de Fernández, pero mostraron señales de distanciamiento ante la situación de Vicentin. "Las expresiones de Roberto Lavagna fueron contundentes. También [el presidente de la Cámara de Diputados] Sergio Massa se movió mucho para tratar de descomprimir el conflicto. ¿Qué es lo que teme Massa? Que la misma situación que les está impactando al gobernador Perotti, al gobernador [de Córdoba, Juan] Schieretti , termine impactando en las localidades rurales de la provincia de Buenos Aires", expresó.

Ante la falta de inversores del extranjero que puedan contribuir a ese salvataje, en un contexto de cepo cambiario endurecido, Kohan destacó que la intervención dispuesta por la Casa Rosada fue una medida que generó expectativas en los pequeños acreedores de Vicentin, por la seguridad que implica, más tarde o más temprano, cobrarle al Estado nacional.

Hacia el final de su editorial, Kohan destacó que la resolución del conflicto con la empresa Vicentin permitirá dilucidar algo que divide las aguas tanto en el oficilaismo como en la oposición. "Habrá que ver si Alberto Fernández es lo mismo que Cristina Kirchner, si no es lo mismo, si va a repetir la experiencia de la [Resolución] 125 [de 2008]. Me parece importante destacar que, una vez más, fue el campo el que se levantó ante un nuevo abuso de poder, ante el intento de un Gobierno que se quiere quedar con la rentabilidad, con la historia, con la inversión y con el trabajo. Eso no me parece", opinó.