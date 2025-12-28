La reacción de Beto Casella cuando Mirtha Legrand le preguntó por su supuesto romance con Edith Hermida

Luego de ser noticia durante la semana por su despedida de Bendita, el programa que condujo durante los últimos 20 años, Beto Casella se sentó a la mesa de Mirtha Legrand y no dudó en hablar del tema en profundidad. En un momento de la noche, la Chiqui lo descolocó con una pregunta directa sobre Edith Hermida, su histórica compañera de envío y quien quedó al frente del consagrado ciclo de elnueve. “¿Estuviste en pareja con ella?”, disparó. La respuesta del conductor sorprendió a todos.

Todo comenzó luego de que tanto Casella como el resto de los invitados -la actriz Soledad Silveyra, la cantante Julia Zenko y la periodista Pilar Smith- hablaran del supuesto enfrentamiento entre el conductor y su panelista. “Yo hay noticias erróneas que las dejo pasar y hasta juego con los móviles porque sé que les doy una mano”, justificó primero. “Esto no lo quería dejar pasar, porque que circule que yo puedo estar enojado con Edith porque no quiso venir conmigo me da una cosa de abuso de poder”, sumó.

Sin dejar que Casella termine su idea, la diva de la televisión decidió ir directamente al grano. “¿Estuviste enamorado de ella vos?”, disparó sin preámbulos. “No puedo contestar eso”, alcanzó a reaccionar él mientras el resto de las comensales no pudieron contener la risa. “Está en esta mesa y lo tiene que contestar”, insistió Mirtha mientras Casella la miraba fijo. “¿Hubo romance o no hubo romance?”, se sumó Pilar Smith al interrogatorio.

“No puedo contestar eso”, insistió Casella, y si bien aceptó que no habría nada de malo porque los dos estaban solteros, dejó en claro que no quería hablar por un tema de respeto. “Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve, pero sin permiso de ella no”, fue la explicación que dio, ya con una media sonrisa pícara en la cara. “Ahora estoy en pareja, pero ese era un momento sin compromiso de ninguno de los dos”, aclaró, incómodo.

Beto Casella y Edith Hermida

“Algo pasó, porque si decís que tenés que consensuar con ella es porque algo pasó. Sino no decís nada y listo”, analizó Smith. “Pero lo importante es que hoy hay respeto, y yo por supuesto que respeté la decisión de ella”, buscó dar por terminado el tema Casella en referencia a por qué Hermida prefirió no acompañarlo en su mudanza a América.

Cambio de rumbo

La relación entre Beto Casella y elnueve se quebró en julio de este año. Desde ese momento, el conductor empezó a pensar en un cambio de canal. Finalmente, el viernes 19 de diciembre el conductor se despidió de Bendita, y las autoridades decidieron que Edith Hermida siga al frente del histórico ciclo, al menos por el verano. Por su parte, Casella arrancará en febrero un nuevo desafío en América, del que prefirió no hablar demasiado.

Beto Casella se despidió de Bendita luego de 20 años Captura X (@BenditaOk)

“Mi relación con Edith quedó intacta a pesar de que hubo rumores en redes, o en algún mal programa de televisión, sobre una “relación rota”, ”, le dijo Casella a LA NACION hace unos días. “Hablaría pésimo de mí si me hubiera ofendido porque mi compañera no forma parte del proyecto nuevo. Si prefirió lo seguro al riesgo, si consideró que era una buena oportunidad para alcanzar la conducción, en cualquier caso, me parece válido y no tengo absolutamente nada que reprocharle. Somos adultos y cada uno conoce su propia realidad profesional, financiera y hasta familiar. Cero rencor con nadie”, expresó.

Si bien hoy avanzan por caminos separados, Casella no negó un futuro reencuentro. “Nadie sabe, con la loca dinámica que tiene la tele, que en el futuro no estemos compartiendo trabajo otra vez. Como ariano de pura cepa que soy, me encanta el desafío de ponerme una cabeza nueva, arrancar otra vez de cero e intentar hacer otro programa que funcione y le guste a la gente. Y en eso estamos”, agregó.