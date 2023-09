escuchar

Tras el fallecimiento de Silvina Luna dos semanas atrás, y la posterior marcha que realizó este miércoles la Asociación Argentina de Actores en reclamo de Justicia por la actriz, desde LAM (América), Ángel de Brito contó una intimidad del velorio y detalló una particularidad sobre Pamela Sosa que descolocó a todas en el panel. “No eran amigas”, sentenció el periodista.

Ángel de Brito reveló una intimidad del velorio de Silvina Luna

En el marco de la manifestación en honor a Luna, en donde participaron algunas de las víctimas de Aníbal Lotocki, como Stefanía Xipolitakis y Gabriela Trenchi, también estuvo presente Sosa. Al aparecer su imagen en los medios, Rocío Marengo salió en repudio de su presencia allí con un fuerte mensaje que más tarde retomó De Brito para calificar el vínculo de Pamela y Silvina.

“Qué caradura. ¿Hasta cuándo vas a seguir colgándote? Muchas de las víctimas llegaron a tu ex por vos Pamela Sosa. ¡Arruinaron cuerpos, vidas y familias! ¿Cómo la prensa le sigue dando pantalla? ¿Por qué no habla la gente que tiene que hablar? Médicos, colegio de médicos, abogados, la Justicia. ¿Dónde están?”, fueron las palabras de Marengo que desataron la polémica inicial a través de una storie de Instagram.

El mensaje que publicó Rocío Mrengo en sus redes (Fuente: Instagram/@marengorocio)

A raíz de aquel posteo, De Brito analizó la cuestión y contó: “Esto es algo de lo que no se habló mucho, pero pasó tanto en el velatorio y en el entierro de Silvina. Cinthia Fernández puede ser testigo de lo que voy a contar ahora… De repente vemos a una persona toda montada, muy producida para el evento y a todo el mundo le llamaba la atención. Yo pensé que era una amiga, no se me ocurrió que iba a estar ahí. Y empezó el run run de ‘quién es’, qué hace acá'”.

Y agregó: “Era Pamela Sosa. Yo no la vi, pero me contó Cinthia que estaba muy dramática, que lloraba. No había cámaras, además, en ninguna de las dos situaciones. Ni en el velatorio ni en el panteón, en la ceremonia más íntima. La verdad que no la identifiqué. En un momento Cinthia me dijo: ‘¿Quién es esta?’, porque la vio en una situación que la verdad no daba”.

Ángel de Brito y Cinthia Fernández en el entierro de Silvina Luna en el cementerio de la Chacarita Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego del relato, el conductor de LAM describió cómo Sosa acudió vestida al último adiós de la actriz y señaló: “Después Cinthia me llamó y me dijo: ‘Era Pamela Sosa, esta caradura estaba haciendo todo este acting’. Bueno, después de eso, Marengo se sumó a esto. Y obviamente que Pamela es víctima también, más allá de que haya sido pareja, de todo lo que se le pueda achacar, lo que les molesta, es la exposición que está haciendo de todo esto”. Y sentenció: “No era amiga de Silvina y defendió a Lotocki. Después sí se sumó y habló con Fernando Burlando”.

Tras las palabras de De Brito, Yanina Latorre coincidió y agregó: “Ella dice algo que ahora Silvina no está, que es incomprobable, que era la compañera de lucha, de pelea. Y Silvina, cuando vino acá, no habló de ella. Ni se manifestó, nada”. Según recordaron en el panel de LAM, Chiche Gelblung desde Polémica en el Bar (América), destacó, al igual que enseñó con archivos viejos, cómo Sosa era “la carta de presentación” de las cirugías que por ese entonces Lotocki practicaba.

Además de la presencia en el velatorio y en el depósito de los restos de Silvina Luna en el Panteón de los Actores, Pamela Sosa fue quien estalló de furia y gritos en la puerta de la casa de Aníbal Lotocki cuando la actriz falleció. Gesto que descolocó a los periodistas presentes allí.