escuchar

El 31 de agosto, tras pasar 79 días internada, murió Silvina Luna. Su fallecimiento causó gran conmoción social el impulsó el reclamo de justicia en la causa que involucra al médico Aníbal Lotocki como la persona presuntamente responsable de las enfermedades que desarrolló la actriz después de someterse a una cirugía plástica. En medio de esta demanda, los recuerdos sobre su vida y sus últimos días recorren los medios, y fue su gran amigo Gustavo Conti quien reveló que no perdía las esperanzas de que mejorara y cuál fue su última charla, en el Hospital Italiano.

En 2001, la casa de Gran Hermano fue testigo del nacimiento de una gran amistad que se extendió hasta la actualidad. Ximena Capristo y Gustavo Conti comenzaron su romance en el reality y encontraron en Silvina Luna una gran compañera de vida, con la que atravesaron importantes momentos juntos. Es por eso que hoy viven su fallecimiento con gran dolor.

Gustavo Conti habló sobre la muerte de Silvina Luna y se quebró en llanto (Foto Instagram @gusconti)

En este contexto, Gustavo Conti reveló que pudo visitar a su amiga en el Hospital Italiano, aunque destacó que lo hizo en pocas oportunidades, ya que comprendía que era un momento para que el hermano, Ezequiel Luna, y su grupo íntimo de amigas no sean molestados. “Con que sepan que estaba a disposición me alcanzaba”, aseguró al respecto en una reciente entrevista con Cortá por Lozano (Telefe).

Gustavo Conti reveló cuál fue la última charla con Silvina Luna

Con la ilusión intacta en que Silvina iba a mejorar, Conti reveló que en la última charla que mantuvo con la modelo le dijo que pronto iban a comer un asado en su casa. “Gordita, dale que te voy a preparar un choricito y una morcilla”, fueron sus palabras. “¡Y se cag... de risa! Me dijo: ‘Invitalo a comer a Ezequiel (Luna) también’”, fue la respuesta de la charla en ese entonces, cuando la actriz podía hablar, pero con dificultad y en un tono muy bajo.

A punto de romper en llanto, el actor indicó que aún “no le entra en la cabeza” que Silvina ya no está más. “Para mí que está”, aseguró totalmente conmocionado e indicó que este es un sentimiento que comparte con su esposa, Ximena Capristo. También admitió que la situación fue difícil para su hijo Felix, de 6 años, con quien su amiga tenía un gran vínculo.

“No queríamos mostrarle a mi hijo tanta tristeza porque él tiene su vida, tenía que ir al colegio, a fútbol, a guitarra. Cuando se lo dije, se le cayó la cara al piso, pensé que no le iba a pegar tanto”, reveló sobre la reacción del pequeño, quien luego de salir de colegio preguntó por Silvina, algo que hacía todos los días para que su padre le contara cómo estaba.

Gustavo Conti contó cómo le contó a su hijo de la muerte de Silvina: "Todos los días me preguntaba cómo estaba"

“Él, a la tarde o la noche, cuando estábamos cenando, me preguntaba todos los días cómo estaba Silvina. Le decía bien, mal o más o menos, no quería darle tanta explicación, tampoco”, detalló. Después del 31 de agosto repitió la pregunta y allí Gustavo le explicó lo sucedido. En coincidencia con Ximena, habían acordado que si Félix no preguntaba no le iban a informar sobre el fallecimiento, pero él quiso saber.

Las “señales” que recibió Gustavo Conti tras la muerte de Silvina Luna

Consultado sobre sueños o “señales” tras la muerte de Silvina Luna, Gustavo Conti aseguró que vivió dos momentos que lo hicieron pensar en una forma de comunicación de su amiga, quien estaba muy ligada a la espiritualidad.

“Subí a la camioneta y había un papelito enroscado tirado en el asiento. Estuve a punto de tirarlo, pero no lo hice y estuvo como una semana ahí. Cuando viene la Negra (Ximena Capristo) le dije: ‘Ese papel es tuyo’. Y era un papelito que le habían dado a Ximena de lo que hacía ella, de Reiki y eso. No sé cómo apareció eso en mi camioneta. Era como una tarjetita y no entiendo cómo llegó”, detalló, sobre el momento al que aún no encuentra explicación.

Gustavo Conti contó las "señales" que recibió tras la muerte de Silvina Luna

Y el segundo de ellos fue en un momento en el que estaba escuchando una canción antigua, aunque Conti admitió que no podía explicar sus sentimientos. “Lo asocié todo. Nada, locura mía. Aparte, raro con el contexto cómo fue todo... No sé, tal vez que uno quiere que pasen esas cosas, ¿no?”, reflexionó al borde del llanto.