escuchar

El 31 de agosto Silvina Luna murió tras pasar 79 días internada en el Hospital Italiano. En 2013 fue diagnosticada con hipercalcemia e insuficiencia renal, como consecuencia de una operación estética en la que el cirujano Aníbal Lotocki le inyectó una sustancia química para un aumento de glúteos. Desde entonces sufría complicaciones en su salud. Su partida generó un gran dolor y un pedido de justicia de parte de sus amigos y allegados.

Durante los casi tres meses en los que Silvina Luna estuvo hospitalizada, fue su hermano Ezequiel quien se mantuvo a su lado, dado que sus padres murieron años atrás. Además de él, sus amigos eran parte de su familia y la acompañaron hasta el último minuto incondicionalmente.

La amiga de Silvina Luna le dedicó sentidas palabras (Foto Instagram @eugeorellana)

Una de ellas es Eugenia Orellana, quien a través de su cuenta de Instagram compartió material inédito en los que mostró la estrecha relación que mantenían y vinculó varios momentos que atravesaron con uno de los fragmentos que Silvina escribió en su libro Simple y consciente, publicado en 2022.

Una amiga de Silvina Luna mostró algunos de los momentos que vivieron juntas

“Deseo que puedas mirarme a los ojos, porque ahí estoy y ahí me vas a encontrar, siendo una peregrina que avanza pisando fuerte, en continua metamorfosis, amando, entregándose a la vida, en este viaje eterno en el que, con profunda emoción puedo gritar: ahora soy. Hoy me gustaría que me tomes de la mano, porque inicio una nueva etapa, un cambio de piel, voy a dar un gran salto de fe, por amor a mí, a un nuevo desafío en esta aventura de vivir y sanar. Este viaje recién arranca, cierro los ojos, respiro profundo y vuelvo a empezar”, citó Eugenia para acompañar la publicación.

Uno de los chats que Eugenia compartió (Foto Instagram @eugeorellana)

Y reflexionó: “No es casualidad que estas sean las últimas palabras que escribiste en tu libro. Quiero pensar que es una señal. Sé qué todo es perfecto y que tu misión terrenal llegó a su fin para volar al infinito, pero no voy a negar que el corazón me duele como nunca antes, que siento que es injusto”. Asimismo, aseguró que extrañará poder abrazarla, escuchar sus consejos y compartir risas.

Tras describir a la ex Gran Hermano como una persona “simple, sabia, generosa, auténtica, divertida, sentimental y buena amiga”, le agradeció por haber compartido su camino con ella. “Te amo para siempre. Volá alto. Ahora sos el Ave Fénix del que hablabas”, concluyó.

La amiga de Silvina Luna mostró los momentos íntimos que vivió con ella

Entre el material que Eugenia eligió para recordar a Silvina hay paseos en lancha por el río, días de campo, cenas y la celebración de Navidad. Tanto en los videos, fotos y en palabras, como se mostró con una captura de chat de WhatsApp, Luna le remarcó todo el tiempo la felicidad que le causaba compartir aquellos momentos juntas.