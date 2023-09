escuchar

Luego de la muerte de Silvina Luna y a medida que pasan los días, más son las famosas que revelan haber pasado por el quirófano de Aníbal Lotocki. Hoy fue el turno de Mariela Anchipi; sin embargo, la bailarina buscó correrse del lugar de víctima y evitó hablar de su caso particular, aunque sí se unió al pedido de justicia por su amigo, Mariano Caprarola, y el resto de los que perdieron la vida o resultaron afectados luego de una intervención del médico que realizaba cirugías estéticas.

“¿Qué es lo que sentiste y pensaste luego del fallecimiento de Silvina Luna?”, le preguntó Rafa Juli, movilero de Intrusos en el Espectáculo, en un breve mano a mano. “Uff. Un montón de cosas, realmente. Hasta último momento tenía esperanzas de que iba a salir adelante porque la veía con fuerzas, con ganas, joven”, arrancó la también panelista. “Había pasado hacía una semana lo de Mariano Caprarola, que es muy amigo mío, entonces fue muy difícil todo ese momento. No podía creer”, agregó.

La Chipi, como se la conoce dentro del medio, explicó que, “por los elementos que maneja”, cree que Lotocki es culpable. “Escuché muchos relatos de muchas chicas que decían que él no les advertía de lo que les iba a poner en el cuerpo. Entonces sí, es una estafa”, analizó. “¿Vos te operaste con Lotocki?”, quiso saber entonces Juli, y la respuesta de la Chipi sorprendió. “Yo me operé, sí. Me hice una reconstructiva después de la cesárea”, contó, pero de inmediato se negó a dar más información sobre su caso . “Yo no quiero hablar de mi experiencia porque si no le sacaría importancia a toda la gente que está luchando para que se la escuche”, sentenció.

Anibal Lotocki, el medico de los famosos, tiene multiples acusaciones Twitter

Anchipi contó que tiene familiares que murieron de mala praxis y compartió su deseo de que esos casos se traten de otra forma en el país. “Acá en la Argentina es una guerra contra el seguro del médico, no van contra la persona. Es tan burocrático, terminan haciéndole un daño tan grande a la familia y a los allegados y todo se diluye en el tiempo”, repasó. “ Se termina acordando, porque un juicio por mala praxis lleva mucho tiempo y desgasta mucho a las personas involucradas ”, completó.

“ Ojalá que logren los abogados llevar todo a buen puerto. Que no ejerza nunca más la medicina y que todas las víctimas logren un poco de paz ”, dijo sobre Lotocki, y cuando el movilero acotó que muchas de las damnificadas lo tratan de “asesino”, coincidió: “Pienso lo mismo”.

El dolor por el adiós a Caprarola

Según contó la Chipi, Fady, la mamá de Mariano Caprarola, está contenida por el resto de sus hijos Instagram: caprarolamariano

Cercana a la familia del asesor de moda, Anchipi se mostró triste por la partida de su amigo y habló de cómo se encuentra su madre hoy. “Es una mujer muy grande. Por suerte está contenida por el resto de los hermanos, que no la dejan sola, y no sé, esa sabiduría que tiene la gente que es muy grande, que por ahí se siente como más cerca de ese ser que ya no ve más y que por ahí en breve va a ver”, hipotetizó, y se quebró por primera vez en la entrevista.

Visiblemente conmovida, la bailarina aseguró que la muerte de Silvina Luna reeditó esa angustia que sintió por Mariano. “Fue muy seguido, y aparte también la conozco a Silvina. Hemos trabajado juntas. Me mata todo esto”, cerró.

Punto de inflexión

Marcha frente a la casa del cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna. Santiago Filipuzzi

Silvina Luna falleció el 31 de agosto, luego de haber estado internada durante 79 días, como consecuencia de un agravamiento de su estado de salud (hipercalcemia e insuficiencia renal), tras la intervención que le hizo Lotocki en 2011. Para determinar el impacto de esas dolencias en su muerte, su cuerpo fue sometido a una autopsia.

“Macroscópicamente se pudo observar la extracción de material en la zona de los glúteos, en las piernas y en el hueco poplíteo. La existencia de material es una realidad que le generaba a Silvina muchísimos dolores”, reveló Fernando Burlando, su abogado. La modelo había denunciado al médico por la aplicación de metacrilato en los glúteos.

No es la única acusación que pesa sobre Lotocki. El 7 de junio pasado fue procesado en el marco de la causa que lo investiga por la muerte de Rodolfo Zárate, fallecido en abril de 2021 a los 50 años después de haber sido sometido a una dermolipoctomía programada. Cuatro meses antes, en febrero, fue condenado a la pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina tras haber sido encontrado culpable del delito de lesiones graves. Las víctimas, en ese caso, fueron Luna, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

