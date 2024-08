Xuxa se convirtió en Lady Gaga, interpretó uno de sus hits e hizo delirar al público: “Espectacular”

Escuchar

Si hay alguien que supo ganarse el corazón del público con sus canciones, esa sin duda es María da Graça Meneghel o simplemente Xuxa, como la conocen sus fans. ¿Quién no bailó y cantó a todo pulmón al ritmo de ‘Ilari, ilari, ilarié / Oh, oh, oh’?

A los 61 años, la artista brasilera demostró que está en un gran momento y el fin de semana deslumbró al público con una actuación de lujo. ¿Qué hizo? Se convirtió en Lady Gaga e interpretó su hit “Born This Way”. Además de lucir el mismo pelo, maquillaje y excéntrico y vistoso vestuario, hizo piruetas en el aire, una elaborada coreografía y lip sync con una canción en inglés.

Xuxa se convirtió en Lady Gaga (Foto: Instagram @xuxameneghel)

Hace unos días, Xuxa hizo una presentación musical que dejó al público boquiabierto. Fue en el marco del programa de entretenimiento brasilero Domingão com Huck (TV Globo), que conduce Luciano Huck. Según se pudo advertir, era una competencia de talento entre ella y la cantante brasilera Angélica Ksyvickis. Ambas se enfrentaron en duelos de lip sync y para una de las rondas, la intérprete de “Estatua” dejó de ser temporalmente la líder de las “Paquitas” y asumió, temporalmente, el papel de “Mother Monster”.

Hicieron la propia versión del show que dio la cantante norteamericana en el Super Bowl 2017 (Foto: Instagram @xuxameneghel)

En el programa, Xuxa interpretó “Born This Way”, la exitosa canción que lanzó Lady Gaga en 2011. Pero, la cuestión es que no solo hizo la lip sync, sino que apostó a por todo con una imponente escenografía, luces y un grupo de bailarines. Además, se puso un arnés, hizo piruetas y sobrevoló al público. Según se pudo advertir, representó la presentación que de la artista norteamericana en el show del medio tiempo del Super Bowl en 2017.

La cantante brasilera se convirtió en la mismísima Lady Gaga. Se puso un body de manga largo con hombrera color gris con un bordado de piedras plateadas y negras, medias red y unas bota plateadas altas. Además de usar una peluca rubia, se hizo el mismo maquillaje con brillos rojos y blancos y un imponente delineado. ¿El toque final? El micrófono con brillantes, por supuesto.

Xuxa hizo una interpretación de "Born This Way" de Lady Gaga (Foto: Instagram @xuxameneghel)

Rápidamente, la presentación se volvió viral y los fanáticos se mostraron encantados al ver a la artista convertida en la intérprete de “Poker Face”. “A los 61 años, Xuxa se presentó en un programa brasilero haciendo el lip sync de ‘Born This Way’ de Lady Gaga en el Super Bowl. La reina entre las reinas. Espectacular”, comentó una cuenta de X. “Xuxa simplemente icónica, rehaciendo la legendaria presentación de Lady Gaga en el Super Bowl”, reparó otra cuenta.

