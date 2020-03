Yanina Latorre contó por qué se escapó de una cita a ciegas

La panelista de Los Ángeles de la Mañana estuvo en Pasapalabra y contó una anécdota Fuente: LA NACION - Crédito: Patricio Pidal / AFV

4 de marzo de 2020

La panelista de Los ángeles de la mañana , Yanina Latorre, estuvo de invitada en el programa de Ivan de Pineda , Pasapalabra y contó una anécdota que hizo reír a todos y todas las jugadoras.

En el medio de un juego en el que los y las invitadas tienen que tararear una canción por fonética, cuando sonaba un tema de Michel Bubble que habla de las citas a ciegas, Yanina Latorre lanzó: "Qué horror que son esas citas. Una vez me escapé de una".

El conductor del programa le preguntó por qué y cómo se había escapado y ella detalló: "Le dije que me iba al baño ¡y nunca más volví! Estábamos con una pareja amiga, así que se quedó ahí, con el resto de la mesa. Es que me deprimió mucho, cuando llegué ya se había pedido un vino, pero en esos pingüinos horribles. Un bajón. Me tuve que ir".

La mujer del jugador Diego Latorre, finalizó la historia con un broche de oro: "Muchos años después me lo encontré en la playa, yo estaba con mi marido y me dijo 'Todavía te estoy esperando'".