escuchar

Yanina Latorre denunció que su cuenta de Instagram, en la que tenía cerca de un millón de seguidores, había sido hackeada en la madrugada del pasado martes. La panelista de LAM (América) informó acerca del ataque a su perfil de Instagram a través de un video que subió a una nueva cuenta de esa red social. En el posteo, ella explicó lo que le había ocurrido y apuntó contra los hackers: “¿Se puede ser tan pesados? Dejen vivir en paz”.

En los tiempos que corren, el mejor lugar para comunicar que a alguien le han robado una cuenta en una red social es, justamente, otra cuenta en la misma red social. Esa es la lógica a la que apeló Latorre, que, en la mañana del martes, decidió comunicarle a sus seguidores de Instagram que su tradicional cuenta en la red de la camarita había sido hackeada. Y para ello, la ladera de Ángel de Brito creó un nuevo perfil.

La que le hackearon era la cuenta @yanilatorre, que contaba con alrededor de un millón de seguidores. Ahora, a causa de la intromisión de los hackers, la panelista abrió una con el usuario @yanilatorreok. Y en el primer video que subió a sus historias, Latorre relató que fue hackeada. “Primera historia, cuenta alternativa, por las dudas, porque no me puedo quedar muda ni callada”, arrancó la panelista su video.

De inmediato, la esposa de Diego Latorre contó lo que le había sucedido: “Alguien intentó toda la noche hackear mi Instagram. Entonces, están verificando la información por seguridad y, mientras tanto, estoy suspendida”.

El primer posteo que realizó Yanina Latorre en el feed de su nueva cuenta de Instagram fue la tapa de Gente que compartió con su hija Lola por el día de la madre Ig / @yanilatorreok

“Mientras tanto me comunicó por acá, por acá los mantengo al tanto”, añadió Latorre y se quejó amargamente: “No tengo un p... seguidor”.

Un poco más tarde, en una siguiente historia, la mamá de Lola Latorre expresó: “Queridos, los amo. Me están entrando seguidores. Por el temita del hackeo me están revisando la data. La cuenta va a estar suspendida hasta que terminen de revisar mi información”.

Luego, la histórica panelista de LAM se refirió a quienes la habían hackeado: “¿Se puede ser tan pesado de querer hackearme? Chicos, dejen vivir en paz”:

Poco después, Yanina Latorre comunicó a sus nuevos seguidores cuáles eran sus sensaciones tras el hackeo: “Estoy histérica. Desde que me levanté, hiperventilé, porque a la madrugada me entraron un montón de mails de hackeos. Nunca imaginé esto. Acá estoy. Es como que me cortaron las piernas. Para despuntar el vicio, mientras tanto, me comunico por acá”.

Yanina Latorre aseguró que, en cuanto las autoridades de Instagram comprueben su información personal, volverá a tener su cuenta original (Foto: Instagram/@yanilatorre)

Más adelante en el video, Latorre volvió a arremeter contra sus hackers: “¿Viste que siempre hay alguien que te quiere joder la vida? Pero yo soy invencible, por lo tanto acá, cuenta alternativa, no puedo estar sin comunicarme”.

Sobre el final, la panelista lamentó que el corte de su histórica cuenta se produjera el día en que la revista Gente sacara un ejemplar con ella y su hija Lola en la tapa, para celebrar el día de la madre. “Justo hoy que salió la tapa de Gente con Lolita”, dijo Yanina, a modo de lamento.

La nueva cuenta de Instagram de Yanina Latorre, que hasta ahora solo tiene publicada la mencionada portada de la revista Gente en la que figuran Yanina y Lola, contaba este jueves a la tarde -a poco más de un día de ser abierta- con más de 76.000 seguidores. Poco a poco, la panelista va recuperando admiradores en las redes.