En el marco del enfrentamiento entre Yanina Latorre y Carmen Baribieri por acusaciones encontradas sobre la antigua relación de Federico Bal y Sofía Aldrey, a la panelista de LAM (América) se le presentó otro frente. Sin filtro, le respondió con dureza a Elizabeth La Negra Vernaci, quien la atacó esta mañana en su programa radial, La Negra Pop, tras la apreciación que hizo por la primera pareja eliminada de El Bailando 2023 (América) entre Ian Hachmann y Arna Karls. Sin tapujos, la angelita disparó: “Es una caradura y maltratadora serial”.

El feroz mensaje de Yanina Latorre contra la Negra Vernaci

Todo inició luego de que Vernaci analizara los comentarios que Latorre hizo sobre los bailarines conocidos como “la pareja Only Fans”. “Yanina nos manda mensajes en Twitter poniendo: ‘vergüenza ajena’. Pero hay que explicarles que se dedica a eso. El trabajo de ella es estar metiendo siempre el dedo en el cu***. Además, ellos arengan a los haters, que Yanina tiene seguidores, levanta polvareda y cierra un poquito la mente. Tienen que explicarles quién es, para que no le den tanta importancia a alguien que no la tiene”, zanjó la conductora de radio en referencia a la entrevista que ofrecieron Hachmann y Karls.

Tras el archivo que compartió la producción, desde el sillón de LAM, Yanina no se guardó ni una sola palabra y soltó un picante mensaje contra Vernaci. “Me deprime. Es una caradura, maltratadora serial. Maltratadora pero de lo peor. Hay denuncias de todos los compañeros de cómo maltrata. Lo hemos mostrado todo. Sus compañeros festejan cuando falta a la radio, le renunció su amigo [Humberto] Tortonese porque estaba estresado de soportarla”, comenzó Latorre.

“Vive hablando de la gente. Fracasó cada vez que hizo televisión y no llegó a nada. Le dijiste put*** a Jesica Cirio y te ganó en un juicio. Negrita, ¿de qué hablás?”, sentenció con dureza.

Sin descanso y en un descargo continuo, Yanina agregó: “Y a la Barbie, la verdad que sos una falsa. Porque acá venís y me pedís fotitos y videítos. Yo acepto la libertad de expresión, pero si van a decir falacias de mi persona, las contesto. ¿Está claro? Por mí digan lo que quieran, menos falacias y me endilguen cosas que no son. Evidentemente, algo les genero porque soy tema de todos ustedes. Debe ser por lo bien que laburo”.

Tanto Elizabeth Vernaci como "La Barbie" apuntaron contra un comentario de Yanina Latorre en redes y desataron la polémica (Fuente: Captura de Video/América TV)

Y concluyó: “Negra, soltá a Luciano Castro que seguís mendigándole pi***. Sos defensora de Cristina [Kirchner] y sos defensora de Jey Mammon. Ahí termina el argumento. También te hacés amiga de Marley para pegar un viaje gratis al año. Me das pena y vergüenza. Te hiciste famosa por agredir gente. A mí no me molestes más”.

Luego de aquella respuesta, Ángel de Brito contó que el comentario de Vernaci derivó de la opinión que Yanina público en Twitter sobre el primer baile de la pareja Only Fans, en donde la panelista aseguró que “vergüenza ajena” le dio la performance y no la personalidad de los participantes.

“Yo hablaba de la coreografía. Mínimamente, si vas a hacer chismes, porque evidentemente es lo que te garpa… No me metí ni con los onlyfaneros, ni con los actores porno. En la coreografía de El Bailando les puse vergüenza ajena porque fue espantosa, como todos en Twitter cada vez que van el programa. Y el pibe vio eso y me empezó a contestar”, pronunció con euforia Latorre en dirección a la locutora.

“Y vos sos tan naba y tan poco informada, porque yo seré contadora devenida en periodista, pero vos sos locutora devenida en fracaso, que te ponés a leer una revistita sin saber lo que dije y me acusás igual que Pampito, que Carmen Barbieri, que Marcela Tinayre, Eliana Guercio y la mar en coche que están subidos arriba de mi nombre... La cabeza abierta, abrila vos. Por lo menos leé redes sociales. Un beso”, cerró.