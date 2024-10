La mamá de Roberto García Moritán rompió el silencio y liquidó a Pampita: “Elige el silencio para destruirlo”

Escuchar

La escandalosa separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Roberto García Moritán sigue generando cada vez más revuelo, teniendo en cuenta que a cada momento aparece nueva información que incrementa la polémica. En relación con esto, Lucila Fernández Llanos, la madre del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, rompió el silencio y sembró más controversia.

En un primer momento, durante la jornada del miércoles, Yanina Latorre, panelista de LAM (América TV), dio a conocer qué la mamá del funcionario porteño le pidió a Pampita que baje el tono de sus declaraciones para proteger a su hijo, teniendo en cuenta que está siendo duramente criticado tras la confirmación de la ruptura en medio de rumores de infidelidad. Ahora, en diálogo con A la tarde (América TV), la mujer volvió a referirse al tema y dio su versión de los hechos. En el momento en que le preguntaron sobre todo lo que surgió en torno a la separación de su hijo, dejó claro que se sentía sorprendida.

La mamá de Moritán dio su punto de vista sobre la separación

“Él no está bien, claramente se están aprovechando, ya que Carolina es muy querida”, comenzó diciendo. Asimismo, la exsuegra de la conductora fue contundente en relación con los rumores, puesto que dijo que “no hay pruebas” de las supuestas infidelidades de su hijo. “¿Por qué lo condenan?”, agregó, visiblemente molesta. Además, al ser consultada sobre las razones que podrían haber llevado a Carolina a terminar la relación, dejó entrever que la historia podría tener más matices. Esto teniendo en cuenta que, en su opinión, la modelo no fue quien decidió concluir el vínculo. “Ella no puso el punto final. Tomen sus propios conclusiones”, lanzó.

En ese mismo contexto, reconoció que existió una comunicación entre ella y su exnuera después de que se confirmó la ruptura, aunque no entró en detalles sobre lo que se dialogó. “No le pedí compasión, le mandé un gran abrazo, un beso y le deseé lo mejor. Que piense en los hijos, porque él tiene dos hijos adolescentes que están sufriendo”, confió.

El periodista también le preguntó si era cierto que Pampita se había dirigido a ella con fuertes palabras cuando conversaron por privado. “Es verdad, tengo todo grabado. Yo la quiero, pero es muy dura”, contestó. A su vez, volvió a destacar el mal momento que pasa su hijo y le hizo un pedido a la modelo: “Ella debería darle una mano, pero elige el silencio para destruirlo. Debería hablar para que no pase todo esto, me dan pena los chicos”.

La mamá de Roberto García Moritán lo defendió de todas las acusaciones en su contra

La mujer apoyó a su hijo y opinó que son falsas las acusaciones sobre su trabajo en la gestión pública. “Es todo mentira lo de la corrupción, que lo prueben. Allanamiento nunca existió”, aclaró. En esa misma línea, dio a conocer cómo transita Roberto García Moritán estos momentos: “Está muy mal, pobrecito”.

A modo de cierre, aprovechó el momento para desestimar los dichos de María Eugenia Zorzenón, la madre de Camila Velasco, expareja del empresario, quien se había referido de mala manera sobre él en las últimas horas. “Esa mujer está loca, busca cámara, nunca fue su suegra. La única suegra que tuvo Roberto fue la madre de Milagros Brito”, cerró con firmeza.

LA NACION