Pampita volvió de Chile, fue interceptada por la prensa y habló de su separación de García Moritán

Escuchar

Carolina ‘Pampita’ Ardohain viajó a Chile para ser parte de una campaña publicitaria. Pero el escándalo de su separación con Roberto García Moritán se transformó en un hecho seguido por toda la prensa, tanto nacional como internacional, por lo que al bajar del avión en Buenos Aires fue interceptada por los periodistas, expectantes por sus declaraciones. A diferencia de otras oportunidades, la modelo se permitió hablar con tranquilidad sobre lo ocurrido, aunque sin brindar demasiados detalles para “preservar a su familia”.

Una de las primeras preguntas que le hicieron los cronistas presentes en el lugar fue si este viaje había sido un intento de despejarse y evadir el caos que generó su ruptura en Argentina. “No, no elegí. Tenía la fecha programada hace mucho tiempo. Un trabajo muy importante para mí. Así que muy contenta”, explicó la modelo.

Pampita y Roberto García Moritán

Además, aclaró que a pesar de ser un momento muy difícil para ella y todos los involucrados, se mantiene “lo mejor posible” por sus hijos. “No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado. Ojalá, ni ahora, ni nunca tenga que hacerlo”, remarcó, sobre su posición firme de no asistir al show de Susana Giménez, como se especuló en un primer momento.

Pampita reveló por qué decidió publicar sus chats con Roberto García Moritán en redes sociales

El día en que el actual ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió comunicar el final de su relación con Carolina Ardohain, la modelo utilizó sus redes sociales para desmentir la fecha de su separación. Sin embargo, los motivos eran confusos. Tratando de develar este misterio, ahora explicó: “Ustedes ya me conocen. A mí me gusta la verdad. Siempre me ha importado mucho la verdad”.

“Y a veces si es necesario tener que salir a mostrar la verdad, y no queda otra que mostrar la verdad. Me veo en esa situación que obviamente no me gusta... pero bueno, tampoco voy a permitir que se digan cosas que no me gustan”, agregó la conductora, quien decidió publicar una serie de conversaciones con el político, luego de que él dijera que estaban separados desde hacía tiempo.

Los chats entre Pampita y Roberto (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“Ojalá se tranquilice todo. Les mando besos a todos. De la pareja tampoco voy a decir nada más. Les pido que no vengan a mi casa por los chicos, porque se ponen nerviosos para entrar y para salir, y la verdad es incómodo. Para cerrar, no voy a ir a ningún programa, no voy a ir a ninguna revista y no me van a pagar ni un centavo por hablar. No voy a hacer comentarios, espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas”, cerró la diva.

LA NACION