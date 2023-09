escuchar

La separación de Federico Bal y Sofía Aldrey dejó tela que cortar. A pesar de que la relación se terminó en febrero de manera escandalosa por las infidelidades de él, varios son los conflictos que siguen aun sin resolverse, entre ellos, la guerra de Yanina Latorre y Estefanía Berardi, a la que en las últimas horas se sumó Carmen Barbieri.

Luego de que la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) le enviara este jueves un fuerte mensaje a la mediática por haberla acusado de bromear con las infidelidades de su hijo, más tarde fue el turno de Latorre, quien en LAM (América), Ángel de Brito le dio el pie para contestar.

"¿Quién te creés que sos?"; fue la primera pregunta que Carmen Barbieri le envió a Yanina Latorre captura ciudad magazine

“Yo dije qué loco que se hayan burlado del tema una hora antes de ir al Tribunal. Si a mí me duele algo, una situación, no hago humor con ese tema porque aparte le quitás seriedad a la denuncia”, aclaró la panelista sobre la opinión que desató la furia de la capocómica y siguió: “Carmen no era la cuestión ayer acá, nadie habló de ella, pero se ve que la calenté”.

“Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo estúpida, tarada, cornuda, flaca, eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada, y no sos”, lanzó.

Yanina Latorre le contestó a Carmen Barbieri

Además, mencionó que, para atacarla, siempre se refirieren al affaire que tuvo Diego Latorre con Natacha Jaitt. “Siempre me tiran con el cuerno que me comí. Yo nunca hablé de tus cuernos, ni que Santiago Bal te dejó con una deuda con el fisco que tuviste que pagar y laburar años, que le limpiabas el cu** mientras tenía una enfermedad y el tipo te engañaba”, enumeró.

La mediática también se refirió al momento en el que creyó la inocencia de su hijo sobre la conflictiva relación amorosa que tuvieron Barbie Vélez y Fede Bal, en la que se lo acusó de golpeador. “Siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé y está acá Nazarena Vélez. Cuando pasó todo sobre la denuncia de tu hijo, me dejé operar, me mandabas los chats, me hacían creer que Barbie era una loquita y que era una tóxica y yo como una pelo**** inmolándome por vos y por tu hijo acusado de golpeador”, sentenció.

El enojo de Latorre se desató luego de escuchar en la mañana de este jueves el contundente descargo de Barbieri, quien le dedicó al menos dos minutos de aire. “¿Quién sos para decirme que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo, la pareja, la mujer, como quieras llamarla. Una mujer que amo, admiro y respeto”, indicó.

“¿Cómo me voy a burlar? ¿Sos estúpida? ¿Tarada? ¿Por qué no mirás bien lo que hacemos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute, y hablamos de lo que habíamos pasado. Nunca nombré a Sofía, nunca estuvo en mi cabeza, si no hubiera parado el tema, porque no quiero que se sienta mal”, completó Carmen.

Tras el descargo de Yanina en la noche de LAM, Carmen Barbieri volvió a contestar en un móvil, en una guerra mediática que parece, por el momento, no tener fin.