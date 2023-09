escuchar

Carmen Barbieri tuvo este jueves en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine) un estallido de bronca contra Yanina Latorre y no se guardó nada. La panelista de LAM (América) había dicho que la cómica y conductora había tratado “en broma” la supuesta infidelidad de su hijo Federico Bal a su pareja Sofía Aldrey, y Barbieri explotó. “¿Sabés que me hartaste, Latorre? ¿Quién te creés que sos?”, le espetó, entre otras cosas.

El conflicto entre Latorre y Barbieri tiene que ver con que en el verano pasado, a raíz de los rumores de infidelidad de Fede Bal, el hijo de Carmen, a su novia Sofía, crecieron las insinuaciones de que una de las tantas mencionadas como tercera en discordia en este asunto era Estefi Berardi, que entonces era panelista de LAM y, también, tal como ahora, integrante de Mañanísima junto a Barbieri.

La exCombate consideró entonces que una de las que divulgaron el rumor de su relación con Bal había sido Latorre, y a partir de ahí, el conflicto entre ambas nunca cesó, a tal punto que la panelista de Carmen llevó a la panelista de De Brito a la justicia.

En ese contexto, en la emisión de LAM del miércoles, Latorre se defendió de la instancia judicial a la que quiere someterla Berardi diciendo que tanto Carmen, como Estefi y Pampito Perelló “se reían” de la supuesta situación de infidelidad de Bal a Aldrey.

Estefi Berardi, otra que, al igual que Carmen Barbieri, no tiene una buena relación con Yanina Latorre captura ciudad magazine

Ese pequeño fragmento del programa de América fue pasado en el ciclo de Carmen Barbieri esta mañana, y justamente al regresar al piso luego de ver ese corte, la conductora, desencajada, disparó: “¿Sabés que me hartaste, Latorre? ¿Quién te creés que sos? ¿Pero quién es, Latorre? ¿Quién se cree que es? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la tele?”.

Luego de esta andanada de preguntas que claramente no aguardaban la llegada de sus respectivas respuestas, la capocómica mostró cuál era el motivo más profundo de su enojo: “¿Quién sos para decirme que yo me burlaba de Sofía Aldrey que la amo? ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo, la pareja, la mujer, como quieras llamarla. Una mujer que amo, admiro y respeto”.

“¿Cómo me voy a burlar?”, insistió la actriz, siempre en una actitud firme, para ir un poco más allá: “¿Sos estúpida? ¿Tarada? ¿Por qué no mirás bien lo que hacemos? Jugábamos. Yo estoy tratando de que la gente en la casa se ría, disfrute, y hablamos de lo que habíamos pasado. Nunca nombré a Sofía, nunca estuvo en mi cabeza, si no hubiera parado el tema, porque no quiero que se sienta mal”.

Luego, sin bajar un cambio, la jurado de Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) señaló que Sofía, su exnuera, había pasado un “momento horrible” y aclaró: “Porque yo también pasé un momento horrible y vos también: a vos te c...aron, te metieron los cuernos ¿Sabés cómo habrás llorado? ¡Cómo habrás sufrido! ¡Lo que habrás adelgazado! ¡Mamita! Lo que bajaste, habrás sido una saraca de flaca. Si yo bajé, que soy gordita, imaginate vos”.

Las supuestas infidelidades de Fede Bal, el origen del conflicto entre Yanina Latorre, Carmen Barbieri y Estefi Berardi

Más adelante la anfitriona de Manañísima continuó con su furiosa diatriba: “Estoy harta de vos, de que me nombren como me nombran, ‘Carmen tiene la culpa de todo’. Estábamos jugando. Yo nunca pensé en Sofía, a la cual respeto, amo, adoro y agradezco como cuidó y amó a mi hijo. No te lo voy a permitir, Latorre ¿Cómo es tu apellido? Porque Latorre es el de tu marido ¿Vos cómo te llamás, nena? Dejate de joder”.

Sobre el final del discurso, Barbieri echó mano de un recurso tan temido como habitual en el mundo del espectáculo: acudir a los tribunales. “Me hinché las pelotas -expresó-. Y ahora yo voy a hacerte un juicio a vos y no sé a quién más que están riéndose de mis problemas con mi hijo. Esto es una joda, loco, si vos no tenés humor, que no sabés, yo hago humor. No entiendo que no me perdonen nada a mí ¿Por qué no se dedican a arruinarle la vida a otra gente y a mí me dejan en paz?”.

Luego, la anfitriona de Mañanísima bajó un tanto el tono y el programa continuó con otras temáticas. Pero el tema parece no haber llegado a su fin.