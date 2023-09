escuchar

Lo que empezó con la infidelidad de Federico Bal a Sofía Aldrey, terminó con varias involucradas y un escándalo que pareciera no tener fin. Luego de que la señalaran como una de las terceras en discordia, Estefi Berardi denunció a Yanina Latorre por agresión y difamación. Sin embargo, en las últimas horas no hubo un acuerdo en la audiencia de conciliación y la expanelista de LAM (América) dijo que llevará a juicio oral a la esposa de Diego Latorre.

“Todo por un lavarropas y tres pol***”, ironizó Ángel de Brito, durante el programa de este miércoles, mientras las Angelitas debatían sobre el conflicto del que la mediática se desentendía. “Ella cree que hay un delito, pero el juez puede decir lo contrario”. Así mismo, mencionó que esta mañana Bal fue invitado a Mañanísima (Ciudad Magazine), el ciclo que conduce Carmen Barbieri y en el que participa Berardi, y que ellos mismos se reían de la situación. “Si a ella le molesta esto y quiere que se haga justicia por qué jode con Carmen y Pampito al aire con una chica (por Sofía) que es víctima”.

El comentario de Ángel de Brito sobre la pelea entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi

Por su parte, la bailarina dialogó más temprano con María Belén Ludueña para Pocos Correctos (el trece) y aclaró el estado del proceso judicial. “Se supo que hubo una audiencia hoy, lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral”, comentó y siguió: “Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal. El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada”.

Además, la ex Combate denunció violencia de género desde que se generó la polémica. “A partir de eso yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí, sobre una supuesta situación que ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta en el año 2023. Eso es como guau, un montón, por eso voy contra quienes voy″, concluyó.

Cómo fue la polémica separación de Fede Bal

Tras varias idas y vueltas y después de casi cuatro años de su romance, Fede Bal y Sofía Aldrey se separaron luego de que la joven marplatense descubriera a través de la aplicación del lavarropas que el hijo de Carmen Barbieri le había sido infiel en varias oportunidades.

Sofía Aldrey y Federico Bal se conocieron en 2019 Instagram @sofialdrey

Fue la misma Yanina Latorre quien brindó detalles de la ruptura amorosa en el programa de Ángel de Brito. “Ella creyó este año que estaba todo bien entre ellos después de que habían cortado a principios del 2021. Pero ella lo descubrió porque tiene una aplicación en el celular desde el que puede manejar el lavarropas de su casa. Es uno de esos lavarropas modernos. Y entonces vio cómo Fede, cuando se iban las minas de la fiesta, a las 3 de la mañana, prendía el lavarropas y lavaba las sábanas”, señaló.