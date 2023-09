escuchar

Tras el enojo de Carmen Barbieri durante este jueves a la mañana con Yanina Latorre, por haberla acusado de burlarse en pleno programa de las infidelidades de Federico Bal, el hijo de la conductora publicó un mensaje en X (antes Twitter) al respecto. Ante eso, la panelista de LAM (América) no tardó en contestar, algo que terminó con un picante ida y vuelta en la red social.

“Buen día a todos”, escribió Ángel de Brito y etiquetó a los protagonistas del escándalo. Acto seguido, Bal contestó: “Esto siempre es así? ¿O solo cuando vuelvo al país?”. Por su parte, la mujer de Diego Latorre lanzó un dardo sin filtro: “¡No! Solo cuando las que se acuestan con vos demandan a Sofi y a mí”. Se refería, de esa forma, a las acciones legales que le inició Estefi Berardi a ella y a Sofría Aldrey, ex de Bal.

“Conmigo no Yani, tranquila, que me banco hace años tu hostigamiento y tus mentiras sin hacerte juicios, ni enojándome, entiendo es tu trabajo, tu lugar. Te repito, conmigo no”, escribió Bal. “¿Años de hostigamiento? Contame, ¿te contagiaste de la mitómana? Me inmolé por vos cuando te denunció Barbie (Vélez). Te defendí siempre. ¿Querías que te aplauda con los chats y Sofía? Conmigo no Federico. Contame una mentira que haya dicho sobre vos”, lo fulminó la mediática.

“Inmolar habla de alguien que explota por algo que cree con fanatismo, tal vez en ese momento te di la confianza necesaria frente a un tema duro y entendiste que inmolarte por mí era lo que sentías y querías comunicar. Gracias por eso. Tampoco recuerdo habértelo pedido”, siguió Fede Bal.

Luego del tenso cruce, el conductor de Resto del mundo (Telefe) quiso llevar un poco de calma y le hizo una invitación: “Pero mejor hablémoslo en persona, y con cámaras adelante, así siempre nos sale mejor. En estos días voy al piso a charlar con ustedes. Beso”. “Dale. Te espero. Igual te aclaro que inmolarse también es sacrificarse por otro”, cerró Latorre.

Cómo empezó todo

El conflicto comenzó cuando se conoció la noticia de que Fede Bal le había sido infiel a Sofía Aldrey con varias mujeres. Según anunció Yanina Latorre en LAM, entre ellas se encontraba Estefi Berardi. Por esto mismo, la ex Combate denunció por hostigamiento y mentiras a la “angelita”, que era compañera suya en en el programa. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que no hubo un acuerdo en la audiencia de conciliación, por lo que irán a juicio oral.

Pero eso no fue todo. Este miércoles, Fede Bal fue invitado al ciclo que conduce su madre y del que participa Berardi. Después de verlo, Latorre los acusó de bromear con las infidelidades del actor. “Si a ella le molesta esto y quiere que se haga justicia, ¿por qué jode con Carmen y Pampito al aire con una chica (por Sofía) que es víctima?”.

Esta misma expresión desató la furia de la capocómica, que le dedicó un fuerte mensaje a la mediática: “¿Sabés que me hartaste, Latorre? ¿Quién te creés que sos? ¿Pero quién es, Latorre? ¿Quién se cree que es? ¿La dueña de la televisión? ¿Cuántos años hace que estás en la tele?”, sentenció.