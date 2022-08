Yanina Latorre ocupó el rol de Ángel de Brito en LAM y reveló detalles de sus vacaciones: ¿Cuándo vuelve?

El jueves por la noche, la audiencia de LAM (América) se llevó una sorpresa cuando, al inicio del programa, Yanina Latorre les dio la bienvenida parada en el que suele ser el lugar de Ángel de Brito. Tras saludar a sus compañeras, la conductora provisoria dijo que su colega se había tomado unas vacaciones -detalle que él recién reveló cuando estaba en el aeropuerto- y se dispuso a brindar información sobre cuál fue su destino, quién lo acompañó y cuándo regresará.

Yanina Latorre habló sobre las vacaciones de Ángel de Brito

A pesar de ser quien revela los secretos y trasfondos de la vida de las celebridades, De Brito tiende a ser meticulosamente hermético sobre su vida privada. Mantiene su intimidad resguardada y comparte con el público lo mínimo indispensable. Por eso, recién se supo de sus vacaciones cuando, el jueves por la mañana, subió un video desde el aeropuerto.

“Acá tempranito arrancando las vacaciones. No les dije que me iba. Tengo varias sorpresas. Me voy con ella, con Andrea Taboada. No vamos a decir nada”, escribió sobre la filmación en donde se veía a la periodista quien, no solamente es una de las angelitas, sino que también es su amiga cercana.

Yanina Latorre debutó como conductora en LAM instagram @yanilatorre

Pasada esa publicación, el periodista compartió un par de fotos más y registró algunos de los momentos del viaje, pero sin sumar ningún tipo de información extra. La encargada de eso fue Yanina Latorre, quien horas después de que su colega anunciara el inicio de su partida, se paró en el estudio lista para sacar adelante el programa.

“Quiero contarle a la gente que Ángel se fue de vacaciones por unos días largos”, expresó el viernes por la noche, un día después de debutar como conductora en América. Aunque no dio a conocer la fecha exacta de su regreso, agregó: “Está en Milán. Se fue con Taboada. Son amigos de toda la vida. Pero también pelean, se bloquean de WhatsApp. Son como hermanos, hay mucha confianza. Por ahora se los ve felices”.

Ángel de Brito se fue de vacaciones con Andrea Taboada instagram @angeldebritooki

Con su toque irónico y picante habitual, finalizó: “Cuando dejemos de ver a Taboada en las fotos, es porque la quiere matar. Ahora está muy publicada, hay romance. Hay que ver el resto de los días. No estamos cuestionando su amistad. Ellos pelean en el aire, en el grupo de WhatsApp también”.

Estas son las primeras vacaciones que Ángel se toma desde la “mudanza” de LAM. A finales del 2021, el conductor anunció con mucha pena que Los Ángeles de la Mañana llegaba a su final tras seis años en la mañana de eltrece. En su momento, aseguró que era el final del ciclo y no volvió a referirse a su futuro laboral.

Ángel de Brito en Milán instagram @angeldebritooki

Tras admitir que hacía años no se tomaba vacaciones, armó las valijas y se fue a Punta del Este, en donde disfrutó de los relajantes días de playa y las múltiples propuestas gastronómicas que tiene para ofrecer el destino uruguayo preferido por los argentinos. Pasadas un par de semanas, regresó con una impensada noticia: volvería a conducir su programa, pero esta vez en la noche de América. A meses de la inauguración de la reinvención del magazine, volvió a partir, pero con destino al viejo continente.